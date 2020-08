Convention nationale du RPG AEC : la coordination de Boké réaffirme son soutien à la candidature du Président Alpha Condé (discours)

A l’occasion de la tenue, ce mercredi 05 Août 2020, au palais du peuple à Conakry de la convention nationale du RPG Arc-en-ciel, la coordination du parti présidentielle de la région de Boké, a de nouveau réaffirmé son soutien à la cause de la candidature du Président Alpha Condé, à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Ci-dessous, l’intégralité du discours de ladite coordination.

Mesdames et Messieurs ;

C’est avec fierté et enthousiasme que la délégation de la région de Boké – composée des préfectures de FRIA, BOFFA, BOKE, GAOUAL, ET KOUNDARA – prend la parole devant cette auguste assemblée pour faire connaître sa décision solennelle de soutenir le Président bâtisseur, le Pr Alpha Condé à cette convention de désignation de notre candidat à l’élection présidentielle prévue le 18 Octobre 2020.

Ce choix, mûrement réfléchi, reflète la volonté populaire de nos compatriotes de la région de Boké qui, en dix ans, ont vu leur vie changé. Au-delà des aspects de réformes, la construction de la paix et de quiétude sociale depuis l’avènement de la troisième république constitue un solide gage de confiance accordée au Professeur Alpha Condé.

Mesdames et Messieurs,

Les organes dirigeants du RPG ARC-EN-CIEL au niveau des cinq préfectures de notre région ont mené auprès de ces population de base, d’importantes activités politiques afin d’obtenir des militants et sympathisants, une véritable adhésion et un consensus sur les objectifs visés par la Direction Nationale du Parti. Ces activités sont entre autres :

Mise en place d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation autour des principaux acquis obtenus durant le quinquennat 2015-2020, tirés du projet de société du Président de la République et de son gouvernement.

Organisation des réunions de sensibilisation des militants sur les valeurs cardinales de Paix et de la Cohésion Sociale, gage de tout développement socio-économique.

Organisation des séances d’information sur la nouvelle constitution.

Organisation des séances d’information sur le processus électoral et la désignation des représentants du parti au sein des structures en charge de la gestion des élections et la gestion des conflits post-électoraux.

Appui aux victimes des conflits post-électoraux.

Gestion du matériel électoral.

Campagnes de remerciement et de sensibilisation des militants et des sympathisants pour les brillants résultats obtenus lors des dernières élections législatives et référendaires du 22 mars 2020.

Permettez-moi distingués invités, Mesdames et Messieurs, de lister sans être exhaustif, quelques réalisations importantes accomplies dans la région de Boké par la vision réformatrice du Chef de l’Etat :

L’aménagement de près de 2000 hectares dans la région de Boké

L’aménagement d’une plaine agricole de plus de 200 hectares à Fria ;

Mise à disposition dans la région de Boké des intrants agricoles et semences ;

Octroi de près de 10.000 vaccins pour la lutte contre les pathologies animales ;

La mise en place de l’ANAFIC ayant permis le financement de nombreuses infrastructures sociales favorisant le développement à la base.

La relance de RUSAL FRIGUIA et de près de (11) onze sociétés minières bauxitiques créées dans la région de Boké en moins de 10 ans comparé à deux (2) seulement en 50 ans.

La réalisation de plusieurs forages dans les localités respectives de la région de Boké.

Même si nous sommes conscients que d’autres défis restent à relever dans notre belle région notamment l’enclavement des zones de production agricole, la dégradation des pistes rurales et une insuffisance dans l’offre scolaire, sanitaire et énergétique ; nous restons convaincus que seul notre leader clairvoyant, dans la poursuite de son œuvre, résoudra ces quelques problèmes susmentionnés.

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Politique National,

Distingués invités ;

Nous ne saurions clore cette intervention sans vous faire part du contenu du rapport portant sur les leçons du double scrutin du 22 mars 2020 et sur la mobilisation électorale. Ce compte-rendu est fait au nom des militants et sympathisants de la région de Boké :

Les leçons à tirer du double scrutin du 22 mars 2020

L’échéance électorale du 22 mars 2020 a marqué un moment historique ayant permis au peuple de Guinée, à la faveur du double scrutin législatif et référendaire, de désigner ses députés et d’adopter une nouvelle constitution. Malgré cette mobilisation démocratique, des esprits malfaisants du FNDC se sont livrés à des actes d’incivisme et de violences inouies en :

Empêchant une partie des populations paisibles de la région de Boké d’accomplir leur devoir citoyen ;

En détruisant le matériel électoral ;

En détruisant des maisons appartenant à certains candidats et responsables du parti

En faisant de la désinformation auprès des électeurs dans les zones reculées. Par exemple, ils ont prétexté que l’encre indélébile pour le vote contenait le virus du Coronavirus et bien d’autres contrevérités.

La mobilisation électorale :

Malgré le caractère satanique du FNDC, les responsables du parti se sont engagés à sensibiliser les militants et les sympathisants à resserrer les rangs. Cette mobilisation a porté ses fruits car à la fin, le vote a bel et bien eu lieu dans notre région et nos populations se sont exprimées.

En guise de conclusion, les braves populations de la région de Boké en général et les militants et sympathisants du RPG ARC-EN-CIEL en particulier, renouvellent leur confiance au Président de la République et le plébiscite comme Candidat du parti à l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020.

Nous ne pouvons clore ce propos sans rendre un vibrant hommage à la coordination régionale à sa tête Aboubacar Makissa Camara, Directeur national des impôts. Cette coordination récemment mise en place, ne ménage aucun effort pour la réussite de nos différentes actions. Qu’elle en soit vivement remerciée.

Vive le RPG ARC-EN-CIEL !

Plein succès aux travaux de la présente Convention Nationale

Vive le Professeur Alpha Condé Président de la République !

Vive le peuple de Guinée

Nous vous remercions