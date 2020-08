Présidentielle de 2020: Les ‘’Jaunes’’ soutiennent la candidature d'Alpha Condé

CONAKRY-Un mouvement dénommé ‘’les jaunes’’ a vu le jour ce mardi 4 août 2020 en Guinée. Ce mouvement a pour objectif de soutenir la candidature du Président Alpha Condé à l’élection présidentielle prévue en octobre prochain. Selon les responsables de ce mouvement, ‘’les jaunes’’ est un mouvement transversal, Trans-ethnique qui est présent sur l’ensemble du territoire national et qui a pour ambition de défendre le bilan et porter la vision du Pr Alpha Condé.

La cérémonie de lancement de ce mouvement a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. A savoir : le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence Kiridi Bangoura qui se trouve être le parrain du mouvement, le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes Mouctar Diallo, le ministre des postes et télécommunication Saïd Oumar Koulibaly, le ministre d’Etat, ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, la ministre des droits et de l’autonomisation des femmes Hawa Béavogui.

Avant de demander au chef de l’Etat guinéen de se présenter à la prochaine élection présidentielle d’octobre, le Coordinateur du mouvement ‘’les jaunes’’ a dans son discours de circonstance expliqué que les messages que véhicule son mouvement ont pour objectif de renforcer le tissu social. Selon Sinkoun Kourouma ‘’les jaunes’’ se sont engagés à soutenir la candidature du Président Alpha Condé à une nouvelle mandature.

« Les messages pacifiques fondés sur des valeurs de tolérance, d’unité et de cohésion que véhiculent ‘’les jaunes’’ dont j’ai l’honneur d’assurer la coordination ont pour unique objectif de renforcer le tissu social, de contribuer à préserver notre modèle démocratique et partager avec l’ensemble de la société guinéenne ses valeurs universelles que défend farouchement depuis toujours le Pr Alpha Condé. Nous ‘’les jaunes’’ appelons de nos vœux à la poursuite du projet de société ambitionné et mis en œuvre par le Président Alpha Condé et dont les résultats visibles nous confortent et nous rassurent. ‘’Les jaunes’’ appellent le Pr Alpha Condé à continuer le travail et ils s’engagent à l’accompagner dans la construction d’un avenir meilleur pour le peuple de Guinée. Le mouvement ‘’les jaunes’’ demande solennellement au Pr Alpha Condé de poursuivre son œuvre pour le bonheur du peuple en acceptant de se présenter aux prochaines échéances électorales d’octobre 2020 », a annoncé Sinkoun Kourouma tout en définissant le symbole du mouvement ‘’les jaunes’’.

« La symbolique du mouvement ‘’les jaunes’’ est en phase avec la notion exprimée dans notre drapeau. Où cette couleur représente la richesse de nos sols mais également le soleil. Le soleil qui fournit chaleur, énergie, l’ensemble des besoins fondamentaux pour la croissance et la prospérité », a-t-il ajouté.

Le Porte-parole du mouvement ‘’les jaunes’’ a à son tour assuré que leur mouvement est présent sur toute l’étendue du territoire national. « Partout dans le pays nous avons où les gens peuvent se réunir, échanger, partager leurs points de vue et faire des propositions pour l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes », a ajouté Charles Kolié.

Pour sa part, le Ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence et parrain du mouvement a rappelé que ‘’les jaunes’’ est composé de plusieurs autres mouvements qui existaient déjà à travers le pays. Naby Laye Kiridi Bangoura a tenu à rassurer qu’au-delà d’être le parrain, il est un du mouvement ‘’les jaunes’’.

« ‘’Les jaunes’’ c’est un mouvement des mouvements. Tous les points de partage des ‘’jaunes’’ sont constitués par des associations qui existaient avant qui se sont données la main pour faire face à un objectif immédiate mais qui est à long terme à même temps à savoir soutenir le Pr Alpha Condé pour l’élection à venir et pour la mandature à venir. Je ne suis pas votre parrain, je suis un d’entre vous, je suis avec vous et nous sommes tous avec vous », a laissé entendre le parrain du mouvement ‘’les jaunes’’.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023