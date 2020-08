Kassory accuse l'opposition et promet: "Toute la Guinée sera électrifiée…"

CONAKRY-Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a accusé ce mercredi 5 août 2020, des "adversaires (politiques)" d'être à l'origine de la grogne sociale qui a secoué la région Haute Guinée contre le manque de courant. Pour le chef du gouvernement, ces manifestations n'avaient leur raison d'être, car la solution pour l'électrification de la Haute Guinée est trouvée.

"Le système d'électrification entrepris dans la capitale Conakry sera poursuivi dès l'année prochaine dans les régions nord de la haute Guinée et aussi de la Guinée forestière grâce au programme régional d'interconnexion énergétique de l'Afrique de l'ouest et la réalisation des barrages hydroélectriques dans les régions concernées. Les évènements que nous avons suivis récemment en Haute Guinée causés et entretenus par nos adversaires n'avaient aucune raison d'être parce qu'en vérité, les solutions pour l'électrification de la Haute Guinée sont trouvées. Elles étaient en marche. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de dire au président de la république que le projet d'interconnexion qui va servir à alimenter la haute Guinée à partir de la région de Diéné sera en marche. Avant mon départ d'Abidjan, il m'a envoyé le ministre de l'énergie qui m'a confirmé que n'eût été la Covid-19, ce programme devait finir en juin. Les deux ministres (guinéen et ivoirien) sont en train de réveiller le programme et de garantir l'interconnexion avant le mois de mars 2021. C'est un programme régional financé. Ce n'est pas une parole de campagne, c'est une réalité", a déclaré ce mercredi 5 août 2020, le premier ministre.

Toute la Guinée sera électrifiée

Kassory Fofana assure que le programme énergétique de la Guinée est sous contrôle et que tout le pays sera électrifié. "Foumi, l'un des grands barrages de la Haute Guinée est également en voie d'être réalisé. Nous travaillons déjà sur le financement… ce sont des réalités, ce ne sont pas des paroles de campagne électorale. Le programme énergétique de la Guinée est sous contrôle. Aucune zone ne sera ignorée, toute la Guinée sera électrifiée grâce au programme du Pr Alpha Condé", a-t-il promis.

A suivre...

Africaguinee.com