Dan Okeke nommé Directeur exécutif du Consortium d’investissement panafricain Heirs Holdings

LAGOS, NIGERIA. – 5 Aout, 2020 – Le consortium d'investissement panafricain Heirs Holdings a annoncé cette semaine la nomination de Dan Okeke au poste de directeur exécutif du groupe. Cette nomination a pris effet le 01 août 2020.

M. Okeke rejoint le consortium après une brillante carrière de trois décennies à la United Bank for Africa Plc (UBA), où il a récemment occupé le poste de directeur exécutif, responsable des principales entreprises de consommation, commerciales et du secteur public. A Heirs Holding il aura pour principale mission de conduire la stratégie commerciale et de la croissance du portefeuille d'investissements panafricains du consortium dans les secteurs de l'énergie, des services financiers, du pétrole et du gaz, de l'hôtellerie, de l'immobilier, de la santé et des technologies financières.

Heirs Holdings est une société d'investissement familiale engagée dans l'amélioration des conditions de vie et la transformation de l'Afrique. Notre portefeuille couvre les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des services financiers, de l'hôtellerie, de l'immobilier et de la santé, et opère dans 23 pays à travers le monde. Porté par la philosophie de l’Africapitalisme chère au Fondateur du Groupe, Tony Elumelu, qui entend positionner le secteur privé comme principal catalyseur de la croissance africaine avec à la clé un retour sur investissement à la fois social et économique, Heirs Holdings investit sur le long terme, en apportant un capital stratégique, une expertise sectorielle, une feuille de route en matière de redressement des affaires et de qualité opérationnelle pour les entreprises de son portefeuille d'investissement. Heirs Holding qui célèbre ses dix ans d’existence cette année, a enregistré des succès commerciaux constants dans l'ensemble de son portefeuille d’investissement.

S’exprimant sur la nomination de M. Okeke, le Président Tony Elumelu, a déclaré : « Alors que nous continuons de croître en termes de taille et en complexité, la nomination de Dan est une preuve de notre engagement continu envers l'institutionnalisation. Nous avons toujours reconnu la nécessité d'investir dans le capital humain. Ceci démontre clairement notre intention et notre détermination à créer de la valeur durable dans toutes nos opérations commerciales. »

« J’ai hâte de relever ce nouveau défi et je suis impatient de contribuer à la réalisation de l’objectif de Heirs Holdings d’améliorer la vie et de transformer le continent », a déclaré M. Okeke lors de sa nomination.