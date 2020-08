Convention pour l'investiture d'Alpha Condé: les confidences de Sidiki Touré…

CONAKRY-En Guinée, malgré les vives contestations contre un éventuel troisième mandat pour le Président Alpha Condé, le parti au pouvoir s'apprête à investir le Chef de l'Etat comme candidat à l'élection prévue le 18 octobre prochain. Le chef de l'Etat sera investi lors de la convention nationale du RPG arc-en-ciel prévue les 05 et 06 août 2020 à Conakry.

Quelles sont les activités prévues lors de cette convention ? Qui seront les invités de marque du parti au pouvoir? Alpha Condé aura-t-il un concurrent ? Le responsable de la communication du RPG Arc-en-ciel, Aboubacar Sidiki Touré a répondu à nos questions.

AFRICAGUINEE.COM : Le RPG Arc-en-ciel organisera sa convention nationale les 05 et 06 août. Qu'est-ce qui est prévue concrètement lors de ces deux journées?

ABOUBACAR SIDIKI TOURE : C’est comme d’habitude, vous savez les conventions sont des opportunités politiques au cours desquelles on désigne souvent le candidat ou les candidats du parti pour les prochaines élections. Cela est fait par l’ensemble des délégués venant des différentes préfectures. On les appelle des sections qui se retrouvent à Conakry sous la responsabilité du parti pour désigner le candidat si c’est pour l'élection présidentielle ou les candidats si c’est les élections législatives. Au cours de la même convention, après la désignation, une feuille de route est élaborée et remise aux candidats. C’est l’évènement qui est actuellement en vue. Cette année, elle va se dérouler du 05 au 06 août 2020 au palais du peuple.

Est-ce qu’il y aura des invités venus de l’étranger ?

De l’étranger ce n’est pas évident avec la COVID 19. Mais, il y aura des invités au niveau local. Les partis alliés seront là, il y aura d’autres personnalités politiques qui seront invitées. En ce qui concerne les invitations à l’étranger, ça pourra être les représentations diplomatiques accréditées en Guinée. Tous les partis alliés au RPG Arc-en-ciel seront invités notamment la CODECC qui vient de faire sa convention et tous les partis qui ne sont pas membres de cette coalition mais qui sont nos alliés vont prendre part à cette rencontre.

Parlant des candidatures potentielles, le Président Alpha Condé aura-t-il un concurrent ?

En tout cas la base a déjà désigné le Président Alpha Condé comme candidat. Maintenant la convention nationale viendra entériner cela. Pour l’instant, c’est lui le candidat du RPG à ces primaires. La confirmation sera faite le jour de la convention et évidemment, il y a toujours d’autres candidatures qui apparaissent. Mais la personne qui va remporter au cours de l’élection, c’est elle qui sera le candidat du RPG lors des présidentielles.

Voulez-vous dire qu'il y a d’autres candidats au sein du RPG qui ne sont pas connus du public ?

C’est politique ! A toutes les conventions, il y a eu toujours des candidats. Mais c’est lui qui a toujours remporté. Chez nous, c’est la démocratie. On empêche personne de se porter candidat à cette convention. Mais pour le moment, nous n’avons pas enregistré ou reçu des candidatures à ce niveau.

Le président Alpha Condé assistera- t-il à l’ouverture ou à la clôture de cette rencontre ?

Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, ce jour-là, le parti va désigner le candidat aux prochaines élections présidentielles. Maintenant, si le Professeur Alpha Condé, qu’il soit présent ou absent cela importe peu. Mais, l’essentiel c’est la voix des militants qui compte. Ce que je sais, nous irons à cette convention.

Ce grand rassemblement politique intervient en période de crise sanitaire liée à la Covid-19. Quelles mesures avez-vous prises pour éviter sa propagation ?

Tous les délégués participants à cette convention sont déjà informés. La plupart de ceux qui sont à l’intérieur du pays sont arrivés à Conakry. Le message c’est de dire à tout le monde de respecter les gestes barrières et d’observer les mesures sanitaires. Ensuite de prendre part en tant que militant du RPG Arc-en-ciel à la convention dans la discipline puisque la voix de chacun compte.

Entretien réalisé par Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14