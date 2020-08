S’engager pour la formation de la jeunesse : le partenariat entre la SMB et l’Institut Supérieur des Mines et de Géologie de Boké

Dans le paysage de l’enseignement supérieur guinéen, l’Institut Supérieur des Mines et de Géologie (ISMG) de Boké occupe une place particulière. Situé au coeur de la région minière par excellence de la Guinée, les étudiants peuvent allier facilement les études théoriques et la pratique sur le terrain. Cet emplacement géographique est en parfaite adéquation avec le milieu professionnel qui attend les futurs travailleurs, d’autant plus que de nombreuses entreprises minières travaillent dans la région.

La principale entreprise minière en Guinée, la Société Minière de Boké (SMB), est justement un partenaire important de l’ISMG de Boké, partageant les objectifs de l’école dans sa volonté de former des jeunes guinéennes et guinéens aux différents métiers du secteur minier, notamment pour occuper des postes de cadre.

Comme l’explique Fadi Wazni, Président du Conseil d’Administration de la SMB : “Au sein du Consortium 95% de nos salariés sont des Guinéens et nous avons fait de l’emploi local et du transfert de compétences une priorité absolue. Mais il y a encore clairement certains postes qualifiés où nous manquons de main d’oeuvre locale. . Des grandes écoles comme l’ISMG contribuent à résorber progressivement ce problème d’offre sur le marché du travail guinéen pour les entreprises minières travaillant dans notre pays”.

Si 75% des étudiants de l’ISMG de Boké trouvent rapidement un emploi après leur diplôme, c’est en partie grâce à l’engagement de la SMB. En plus d’être représentée au conseil d’administration où la SMB participe à la définition de la politique éducative, la SMB fournit également de nombreuses offres de stages pour les étudiants , envoie ses cadres faire des interventions dans des cours et soutient financièrement l’école. Ainsi, la SMB a fait un don en 2019 de 100 000 dollars US à l’ISMGB pour contribuer au renforcement de la dimension internationale de l’établissement.

“C’est un partenariat gagnant-gagnant, déclare Ismael Diakité, Directeur Général Adjoint de la SMB et Président de la Chambre des Mines de Guinée. Les entreprises minières ont tout intérêt à ce que les Guinéens soient le mieux formés possibles aux métiers de la mine, des métiers exigeants sur le plan technique. C’est le meilleur moyen de démontrer les externalités positives d’une entreprise minière que d’investir dans le capital humain dans son pays d’implantation”.