Guinée: Un haut responsable religieux sanctionné pour "apologie" à l'ouverture des mosquées

KINDIA-Un haut responsable religieux vient d'être sanctionné par les autorités pour avoir fait l'apologie de la réouverture des mosquées alors que la Guinée est frappée par l'épidémie de Coronavirus.

Malgré ses excuses après sa sortie le jour de la fête de l'Aid El Kébir au cours de laquelle il avait déclaré que les mosquées ne seront plus fermées alors que les bars et boites de nuit fonctionnent, Elhadj Karamba Diaby, a été sanctionné. Le véhicule du secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Kindia a été confisqué aujourd'hui pour une durée d'un mois. La sanction a été prononcée ce lundi 3 août 2020 par Elhadj Aly Jamal Bangoura, le secrétaire général des affaires religieuses lors d'une visite à Kindia.

Lire aussi- Réouverture des mosquées à Kindia: Elhadj Karamba Diaby se "dédit"…

« Nous sommes là aujourd'hui pour véhiculer un message de paix, adresser les vœux du président de notre pays et de son gouvernement aux populations de Kindia. Nous remercions également le secrétaire régional des affaires religieuses de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara qui en premier lieu a pris des dispositions contre les propos tenus par son secrétaire préfectoral des affaires religieuses. Notre département condamne avec la dernière énergie, les propos d'Elhadj Karamba Diaby parce que le respect des mesures sanitaires est en faveur de la population guinéenne. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les chefs religieux, musulmans et chrétiens de faire respecter les mesures sanitaires et sensibiliser les communautés pour mettre fin à cette pandémie », a-t-il déclaré, avant de prononcer la sanction.

« On a d'abord avancé un avertissement. Elhadj Karamba s'est engagé de ne plus tenir des propos qui peuvent troubler notre quiétude. En outre son véhicule administratif est confisqué pour un mois. Il sera garé chez le préfet de Kindia, Elhadj N'Fansoumane Touré », a laissé entendre, Elhadj Aly Djamal Bangoura.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguineecom