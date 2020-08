Réouverture des mosquées à Kindia: Elhadj Karamba Diaby se "dédit"…

KINDIA-Alors qu'il annonçait le jour de la fête que les mosquées ne seront plus fermées à Kindia pendant que les bars et boîtes de nuit sont ouverts, le secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Kindia vient de revenir sur sa déclaration. Elhadj Karamba Diaby s'est dédit, présentant des excuses aux autorités religieuses et au Président de la République.

"Je m'adresse aux populations de Kindia surtout aux imams et les conseils de mosquée. J'ai dit dans mon sermon que nous allons faire des prières pour que nos mosquées ne soient plus fermées. Cela a été mal interprété par bon nombre de citoyens. Ils ont même dit que je me suis opposé aux décisions de nos autorités. Pourtant ce n'était nullement mon objectif. Nous ne pouvons pas nous opposer aux décisions de nos autorités, nous ferons en sorte que leurs décisions soient appliquées. Ce que je vais dire aux populations de Kindia, peu importe la manière dont vous avez cerné mon message, je vous demande de me pardonner. Si c'est moi qui ai livré ce message de continuer à prier dans nos mosquées suite à une colère, je demande à tous de me pardonner. Les mosquées de Kindia sont fermées et nous demandons à tous les citoyens de rester derrière nos autorités", a déclaré Elhadj Karamba Diaby, interrogé par notre correspondant à Kindia.

Poursuivant son intervention, le grand imam de la Banlieue a aussi présenté ses excuses aux autorités religieuses du pays et au président Alpha Condé.

"Ce que je vais dire aux autorités religieuses et au président de la République, qui auraient appris la nouvelle suite à une mauvaise interprétation de mon message, c'est de me pardonner. Les mosquées de Kindia seront toutes fermées", a promis Elhadj Karamba Diaby.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com.