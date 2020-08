Covid-19 : Des anciens élèves du Lycée Kipé volent au secours de leur établissement…

CONAKRY-C’est une aubaine pour les encadreurs et élèves du lycée Kipé ! Dans le souci de se prémunir contre la pandémie du coronavirus et d’aider le personnel enseignant de cet établissement public, le collège des anciens élèves du Lycée Kipé (CAELYK) et l’Amicale Won-ma-Kipé Association (W-K-A), ont fait un don de plusieurs kits sanitaires et de mobiliers de bureau, à leur ancienne école.

Ces deux associations composées d’anciens élèves de cet établissement ont offert 10 kits d’hygiène sanitaires, 500 masques de protection, des ordinateurs bureautiques et des mobiliers de bureau à leurs anciennes écoles. La remise de ce don a eu lieu ce samedi, 25 juillet 2020, dans l’enceinte même dudit lycée.

Pour Mamadou Alpha Bah, membre du collège des anciens élèves du lycée Kipé, ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appui que la structure apporte à cette école depuis plusieurs années. Selon cet ancien ‘’pensionnaire’’ de Kipé, ce don est le fruit d’une large campagne de collecte de fonds de la part de tous les membres vivant en Guinée et à l’extérieur dont les cœurs sont toujours attachés à cet établissement comme un bébé et sa maman à travers le ‘’cordon ombilical’’.

‘’ En tant qu’anciens élèves du lycée Kipé, nous avons décidé, depuis 2012, de constituer une association pour soutenir cet établissement qui nous a formés. Parce que nous estimons lui devoir la qualité de la formation que nous avons acquise ici et la rigueur du personnel enseignant qui nous a encadrés. C’est dans ce cadre que nous avons travaillé avec le personnel du service national des infrastructures et équipements scolaires pour la rénovation du lycée Kipé qui, il faut le reconnaître, était dans un état piteux et ne ressemblait pas à un centre du savoir’’ a indiqué Mamadou Alpha Bah.

De son côté, le porte-parole de l’amicale Won-MA-Kipé Association, a mis cette occasion à profit pour renouveler l’engagement de leur association à aider ce lycée qui les a accueilli il y’a quelques décennies.

‘’En volant au secours de cet établissement d’enseignement, nous offrons un don composé de mobiliers de bureaux, d’ordinateurs bureautiques et un nombre symbolique de bavettes. Ceci pour renforcer les capacités opérationnelles du système éducatif guinéen et pour son rayonnement’’ a expliqué Aziz Camara, avant d’exhorter élèves et enseignants au respect scrupuleux des gestes barrières pour éradiquer ce fléau.

‘’ Notre système éducatif durement éprouvé ressent un besoin crucial d’être secouru. W-K-A. notre association promet de s'investir corps et âmes en poursuivant cet élan de solidarité auprès de ces établissements d’enseignements’’ a-t-il promis.

Emu et satisfait par ces différents gestes, Balla Diarra, proviseur du Lycée Kipé a rassuré que ces dons seront utilisés à bon escient.

‘’ L’ensemble des enseignants et élèves du lycée Kipé, par ma voix, vous dit merci pour tout ce que vous faites pour l’épanouissement de l’école guinéenne et surtout ce lycée qui vous a formés. Nous tenons à vous rassurer que ces dons seront utilisés à bon escient’’ a-t-il dit.

Il est a noté que ces deux associations ne sont pas à leurs premières initiatives pour le rayonnement de cette école qui a vu le jour le 25 janvier 1989.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 1113