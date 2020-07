Kindia: "Nous ne fermerons plus les mosquées alors que les bars fonctionnent…"

CONAKRY-Alors que les autorités religieuses annoncent la fermeture des mosquées après la célébration de l'Eid EL Kébir, à Kindia les responsables de la ligue islamique n'entendent pas se plier à cette décision.

Ce vendredi 31 juillet 2020, à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski, Elhadj Karamba Diaby, le secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Kindia, a déclaré que les mosquées ne seront plus fermées alors que les bars et boîtes de nuit sont ouverts.

"Nous remercions Allah de nous avoir donné cette opportunité de rouvrir nos mosquées fermées depuis le mois de mars à cause de la pandémie coronavirus. On attendait avec impatience cette déclaration. Donc nous- nous n'allons plus fermer nos mosquées. Parce qu'on a constaté que les restaurants, les bars même les boîtes de nuit sont ouverts et fonctionnent au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de ce vendredi ici même car cela fait des mois, on ne se retrouve pas pour demander au Tout-puissant d'éradiquer ce virus maudit qui fait ravage à travers le monde", a déclaré Elhadj Karambi Diaby.

A suivre...

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com