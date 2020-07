Eid El Kébir : L’ONG Help & hope offre des vivres aux personnes démunies à Conakry…

CONAKRY-A quelques heures de la célébration de la fête de l’Eid El Kébir, l’ONG Help & hope fidèle à son idéal humanitaire, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020, à une distribution de vivres aux personnes les plus démunies de la capitale guinéenne.

Ce don est composé de viande, du riz et de l’argent. L'objectif de cet acte humanitaire de cette ONG est de permettre à ces personnes en manque de moyens de bien fêter la tabaski. Les endroits choisis par l’ONG Helpe & hope sont des lieux qui regroupent le plus de mendiants à Conakry.

Avant de donner les noms des endroits qui ont bénéficié de ce don, le Vice-président de l’ONG Help & hope qui a dirigé l’équipe qui a procédé à la distribution a expliqué que cette initiative a été prise par l’ensemble de la jeunesse qui compose l’ONG.

« Nous remercions Dieu de nous avoir donné la santé et la possibilité de venir en aide à toutes ces personnes démunies à la veille de la fête de l’Eid El Kébir. Nous donnons un kilo de riz plus un kilo de viande et une enveloppe de 25 mille fg à une centaine de personnes se trouvant dans la cité de solidarité, à Donka et à côté de l’hôpital Sino-guinéen afin de les aider à passer une fête de Tabaski dans des meilleures conditions. L’initiative de ce projet vient de l’ensemble de la jeunesse qui compose notre ONG établie il y a seulement un an » a expliqué Moussa Fofana. Il ajoute que ce n’est pas la première action de l’ONG Help & hope sur le terrain.

« C’est notre troisième activité depuis que l’ONG est créée. Premièrement nous avons offert des livres aux enfants. Deuxièmement nous avons fait des dons des kits sanitaires à la Maison Centrale et à la DPJ (direction centrale de la police judiciaire. Et aujourd’hui, vue la situation socioéconomique qui est très compliquée avec l’impact de la pandémie de Coronavirus qui sévit dans le monde, nous avons décidé de venir apporter notre aide à ces personnes démunies », a ajouté le vice-président de cette ONG humanitaire.

Les bénéficiaires de ce don ont exprimé leur joie et remercier les donateurs. Fatou Touré est l’une d’entre eux. Avant de remercier vivement les donateurs, elle a imploré Allah pour qu’il vienne en aide aux responsables de cette ONG dans leurs projets.

« Je suis très contente, je vous remercie infiniment. Vous m’avez aidé à avoir la nourriture le jour de la fête, que Dieu vous récompense. Je prie Dieu pour qu’il vous aide dans vos projets », a a-t-elle lancé.

Tout en implorant Dieu de protéger les responsables de l’ONG Help & hope, Fatoumata Baldé a à son tour affirmé que grâce à ce don, elle va pouvoir maintenant passer une bonne fête de Tabaski avec sa famille.

« Merci Infiniment à vous. Grâce à ce don je vais passer une excellente fête de Tabaski cette année. Que le Tout Puissant Allah vous récompense en vous donnant des milliards. Que Dieu vous épargne d’accident de la circulation, qu’il vous protège contre les maladies », a-t-elle formulé émue.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023