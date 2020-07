Covid-19: Irrité par la violation des gestes barrières, Alpha Condé "menace"...

CONAKRY-Le Chef de l'Etat a tapé du poing sur la table ce jeudi 30 juillet 2020, face au non-respect des gestes barrières et des autres mesures de prévention dans la lutte contre la Covid-19.

Ce jeudi 30 juillet 2020 en Conseil des Ministres, Alpha Condé a exigé désormais toute la fermeté et la rigueur requises dans la répression des infractions liées refus d’utilisation ou port fantaisiste de masques par de nombreux citoyens, de l'ouverture clandestine de certains bars, restaurants et autres lieux de réjouissance publics et l'indiscipline de malades récalcitrants qui s’obstinent à se soustraire du protocole thérapeutique établi par l’ANSS.

A suivre…

Africaguinee.com