Le Directeur Général de la SMFG, Mamady Youla, corrige l’article récemment publié par Africa Intelligence

CONAKRY, RÉPUBLIQUE DE GUINÉE- Un article publié par Africa Intelligence le 27 juillet, 2020, présente des commentaires attribués à Monsieur Mamady YOULA, PDG de la Société des Mines de Fer de Guinée (« SMFG ») et ancien Premier Ministre de la Guinée, concernant le Projet de minerai de fer du Nimba. Cet article déforme les déclarations faites par M. Youla lors d'un webinaire le 16 juillet. La SMFG souhaite corriger les faits publiquement.

« Africa Intelligence a déformé mes commentaires et m’a attribué des déclarations qui étaient à l’opposé des idées que j’avais exprimées » dit M. Youla. « En outre, le titre de l’article était particulièrement trompeur. Le Projet de minerai de fer du Nimba est une initiative ambitieuse et complexe qui suscite de grands espoirs et attentes, tant au niveau des communautés de la région qu’au niveau des autorités Guinéennes. Nous sommes déterminés et nous en avons les possibilités, de transformer les attentes en réalité aussi rapidement que nous le pourrons. »

À propos de la SMFG

La SMFG vise à développer et exploiter de manière responsable le Projet de minerai de fer du Nimba, qui se situe dans la région forestière de la République de Guinée. La SMFG est une filiale de High Power Exploration Inc. (« HPX »), une société américaine privée dirigée par son fondateur, président et directeur général, M. Robert FRIEDLAND, et un conseil d’administration et une équipe exécutive très expérimentés.