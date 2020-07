Le FAGIEE entre en action : 4 milliards GNF remis à 150 groupements de femmes

CONAKRY-Conformément aux directives qui lui sont assignées par le Président de la République, le comité de pilotage du Fonds d’appui aux groupements d’intérêt économique et aux entreprises (FAGIEE) a procédé ce lundi 27 juillet 2020 à la toute première remise d’un chèque de 4 milliards de francs guinéens. Pour cette première action, 150 groupements de femmes ont été touchés. L’objectif est de minimiser l’impact économique de la crise sanitaire due à la maladie du nouveau coronavirus sur leurs activités.

L’évènement a eu lieu ce lundi 27 juillet dans un réceptif hôtelier de la place en présence des structures bénéficiaires, du Ministre d’Etat en charge de l’industrie et des PME, du Président du comité de pilotage du FAGIEE, ainsi que des responsables des banques partenaires.

C’est un chèque de quatre (4) milliards francs guinéens repartis en deux, qui a été remis à l’Union des femmes mareyeuses de Guinée et à l’Union Guinéenne des Vendeurs de Poissons Fumés. La cérémonie de remise a été présidée par le Ministre d’Etat Conseiller spécial du Président de la République, en compagnie de la cheffe de cabinet du ministère de la pêche et des représentants du secteur bancaire.

Selon le Président du comité de pilotage du fonds d’appui aux groupements d’intérêt économique et aux entreprises (FAGIEE), les critères de sélection ont été faits avec la plus grande rigueur conformément au décret du Président de la République. Tout s’est passé dans la totale transparence comme l’a recommandé le ministre de l’industrie et des PME, a fait savoir M. Aliou Souaré

Ces deux groupements de femmes sont tous rattachés au secteur de la pêche. Car, l’un relève du secteur de la pêche pour l’importation du poisson congelé, et l’autre part au groupement d’intérêt économique des femmes mareyeuses et fumeuses de poisson. C’est pourquoi dans son discours, madame le chef de cabinet du ministère de la pêche a exprimé toute sa reconnaissance au Président de la République et au gouvernement guinéen pour avoir pris cette initiative pour venir en appui aux secteurs négativement impactés par la covid-19.

« Grâce à cette initiative, avec l’appui de nos partenaires de Afriland First Bank, 71 groupements de femmes mareyeuses, 122 groupements de femmes vendeuses de poissons fumés, 37 groupements de femmes fumeuses de poisson de pêche artisanale et les 5 opérateurs privés du secteur de la pêche retenus pour l’importation du poisson congelé vont bénéficier de ce prêt remboursable. Ainsi, cette initiative va permettre l’approvisionnement du marché de Guinée en produits halieutiques de façon régulière », a déclaré Madame Sona CAMARA, cheffe de cabinet du ministère de la pêche.

Elle a invité les bénéficiaires desdits fonds à les utiliser conformément aux engagements pris dans le but de transformer et de commercialiser des produits halieutiques du marché local guinéen.

Ces prêts seront remboursés avec un taux de 5% avec un délai moratoire de six mois. L’ambition du Gouvernement est de faire en sorte que ces fonds soient un fonds revolving pour booster davantage ces femmes et autres bénéficiaires dans leurs secteurs respectifs. Dans son discours, le représentant des banques partenaires a aussi invité ces femmes à montrer le bon exemple, étant les premières à recevoir cette aide gouvernementale.

Quant aux bénéficiaires, elles ont vivement exprimé leur reconnaissance à l’endroit du chef de l’Etat, du premier ministre et le ministre de l’industrie d’avoir pensé à elles en cette période de crise sanitaire qui a négativement impacté leur d’activité.

« C’est la première fois que nous recevons un tel appui. Nous ne pouvons que bénir et remercier le Président Alpha Condé et son Gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana et le conseiller spécial du président Tibou Kamara ainsi que notre ministre de la pêche. Cet argent, on nous l’a prêté avec un délai moratoire de six mois. Nous devons faire en sorte qu’avant ce délai, que nous pussions avoir le double de ce qu’on nous a prêté afin de pouvoir rembourser nos créanciers et booster notre business », a indiqué madame M’ma Camara, présidente nationale de l’union des femmes mareyeuses de Guinée.

Avant de procéder à la remise officielle des chèques, le Ministre de l’industrie et des PME a fait un discours dans lequel il a salué le travail du comité de pilotage du FAGIE. Tibou Kamara s’est félicité de ce premier choix qui tombe sur les groupements de femmes, car dit-il, c’est en cela même que s’inscrit la logique de gouvernance du président de la république.

« Je suis très heureux de prendre part à cette présente cérémonie car, c’est la concrétisation et la matérialisation de la volonté politique du chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé, d’apporter un appui aux groupements d’intérêt économique, aux entreprises de notre pays pour faire face aux effets et l’impact du coronavirus sur les activités économiques », a déclaré Tibou Kamara.

La matérialisation de cette promesse gouvernementale dans le cadre de la riposte économique prouve à suffisance qu’il ne s’agit pas simplement des effets d’annonce comme le faisaient croire certains observateurs, a ajouté le ministre d’Etat Tibou Kamara.

« Je me félicite que les premières bénéficiaires de ce fonds d’appui aux groupements d’intérêt économique et aux entreprises soit les mythiques et très célèbres mareyeuses de Guinée. Ces braves femmes dont la réputation d’engagement pour le pouvoir en place et dont le dynamisme et leur apport dans le secteur de la pêche se passe de tout commentaire. Je voudrais leur dire, l’aide dont elles viennent de bénéficier de la part du Gouvernement de la République est une aide méritée de leurs efforts immenses et quotidiens pour développer l’activité économique dans notre pays et apporter toute leur énergie au secteur de la pêche », a lancé le ministre d’Etat conseiller spécial du Président de la République. Avant de terminer, il a exprimé toute sa confiance en ces braves pour leur capacité à rembourser cette aide dans le délai qui leur ait prescrit.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664 72 76 28