Dadis Camara candidat à l’élection présidentielle en Guinée ? L’ex président du CNDD tranche ! (Exclusif)

OUAGADOUGOU- Il était 6h55mn (GMT) lorsque l’ancien Président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement a joint la rédaction d’Africaguinee.com. Depuis Ouagadougou le Capitaine Dadis Camara a tenu à apporter des précisions sur sa prétendue candidature à l’élection présidentielle prévue au mois d’octobre prochain en Guinée.

Comme à l’accoutumé, Dadis Camara n’est pas passé par mille chemins pour évoquer le sujet lié à sa candidature éventuelle à l’élection présidentielle de son pays. L’ex numéro un du CNDD précise, attaque et menace…Mais sa position est sans ambages !

« Je voudrais faire connaître à l'opinion Nationale que le PARTI FPDD qui m'avait porté à sa tête, dans la perspective des élections présidentielles de 2015, serait aujourd'hui, selon les informations qui me parviennent, en train de mener en mon nom, une campagne, en vue des élections à venir. Je voudrais informer les uns et les autres que je ne suis associé ni de loin, ni de près à de telles manœuvres et que par ailleurs j'ai rompu tout lien avec cette formation depuis la fin des élections de 2015. En conséquence, toute activité actuellement menée par le PARTI FPDD en mon nom, ne saurait être que du pur chantage, dont l'unique dessein serait de nuire ma réputation. Je ne saurais cautionner une quelconque entreprise politique dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants ; Et je me réserve par ailleurs le droit d'entreprendre des actions légales à l'encontre de cette formation, qui associerait mon nom à une campagne à des fins électoralistes sur toute l'étendue du territoire », précise Dadis Camara.

Nonobstant le droit que chaque citoyen guinéen a de créer et d’animer un parti politique, le Capitaine Dadis refuse cependant que son nom soit associé à une quelconque activité politique sans son consentement.

« Toute personne est libre de créer son parti et de l'animer dans le but de conquérir le pouvoir. Mais en le faisant il faut avoir tous les ingrédients possibles. Toute la population guinéenne est témoin que j'avais officiellement démissionné de la tête du parti FPDD. Cela n'était pas synonyme de la mort du parti en ce sens que toutes les formations politiques traversent ces moments et le parti continue à vivre. De nos jours, plusieurs sources m'ont alerté que certains responsables du parti FPDD seraient entrain de désinformer la population sur ma participation aux activités de cette formation politique. Ce qui est tout à fait contraire à la réalité. Si cela s'avère réel, je déplore non seulement l'attitude de ces personnes qui se promènent avec mon nom. Je me réserve également comme je l’ai dit plus haut, le droit d'entreprendre des actions légales contre les auteurs s'ils n'arrêtent pas de profiter de ma personne. JE RESTE ET DEMEURE DERRIÈRE MON DESTIN ET MA FOI INÉBRANLABLE EN DIEU QUI EST LE MAÎTRE DU TEMPS !!! », lance à nouveau le Capitaine Moussa Dadis Camara.

