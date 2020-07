ANIES : Hadja Aïssata Daffé installée dans ses fonctions…

CONAKRY-La Directrice Générale Adjointe de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES) a pris fonction ce mardi 28 juillet 2020. Présidée par M. Ansoumane Camara, le coordinateur général de l’ANIES, la cérémonie d’installation a eu lieu en présence de plusieurs cadres cette agence.

A peine installée, la nouvelle Directrice Générale Adjointe de l’ANIES a fixé le cap de ses ambitions. Elle dit être consciente des enjeux de la mission qui lui a été confiée. Pour bien accomplir celle-ci, Hadja Aissata Daffé Samoura a sollicité l’appui de tout le personnel de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale ANIES.

« En prenant aujourd’hui fonction à l’ANIES dont la mission est entre autres de favoriser le partage de la prospérité économique, de réduire la pauvreté et de favoriser une croissance économique et inclusive, je suis parfaitement consciente de l’importance des enjeux et des défis à relever. Je sais aussi que bien des jalons ont été déjà posés engrangeant conséquemment de bons résultats. C’est avec honneur que je participe à ce combat, en sollicitant l’appui de toutes et de tous aux fins de renforcer les acquis de ce vecteur de développement harmonieux du pays. C’est donc un ambitieux programme de réforme économique et sociale que je viens de rejoindre. Je souhaite bénéficier de l’expérience, des compétences et de la mobilisation de chacun des membres de cette équipe aux fins de mériter davantage la confiance placée en chacun de nous », a annoncé la Directrice Générale Adjointe de l’ANIES dans son discours de circonstance avant d’exprimer son souhait.

« Mon souhait et qu’on atteigne le plus que possible le maximum de couches vulnérables d’ici la fin de cette année comme c’est prévue dans le programme », a ajouté Hadja Aissata Daffé Samoura.

Mais en réalité, quelle va être la principale mission de Hadja Aissata Daffé au sein de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale ANIES ?

Le conseiller spécial du premier ministre en charge de l’économie, des finances et du budget en même coordinateur général de l’ANIES qui a présidé cette cérémonie d’installation a détaillé les tâches qui attendent la nouvelle Directrice Générale Adjointe.

« Elle devrait s’occuper de ce qu’on pourrait qualifier de l’expansion territoriale de l’ANIES. C’est-à-dire qu’elle aura à organiser l’installation de l’ANIES sur l’ensemble du territoire national. Cela comprend un plus de 300 agents qu’elle va gérer, déployer sur le terrain, structurer et favoriser le déploiement des politiques de l’ANIES sur l’ensemble du territoire national », a expliqué Ansoumane Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023