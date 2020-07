Santé et sécurité au travail : GAC parmi les sociétés minières les plus performantes au monde

Kamsar, le 27 juillet 2020-- Guinea Alumina Corporation (GAC) a annoncé aujourd'hui que ses employés ont réalisé 12 mois sans accident avec perte de temps. Avec un taux de fréquence de 0.61%, cette performance positionne GAC parmi les sociétés minières les plus performante au monde en matière de santé et de sécurité au travail.

Abdul Nasser Bin Kalban, chef de la direction d’EGA, propriétaire exclusive de GAC, a déclaré lors de l’assemblée générale des employés de l’entreprise : « Je suis impressionné par les performances du GAC en matière de santé et de sécurité et je tiens à féliciter chacun d'entre vous. En mai dernier, vous avez atteint 12 mois avec Zéro accident avec arrêt de travail. Votre taux de fréquence totale des accidents enregistrables est de 0,61, ce qui fait de GAC une organisation de classe mondiale avec l'un des taux les plus bas du monde minier. »

Cette véritable performance est le fruit des efforts consentis par l’ensemble des employés de GAC et des sous-traitants. La sécurité et la santé des employés restent une priorité absolue pour l’entreprise qui s’est fixé un objectif de « Zéro accident » pour tous les intervenants dans ses opérations minières. Elle applique depuis des années une politique rigoureuse en matière de santé et sécurité pour prévenir tout accident pouvant causer des blessures ou entrainer la mort.

Les employés de l’entreprise ainsi que ceux de nos sous-traitants suivent régulièrement des formations sur les attitudes et les comportements à risque en zone d’opération et sont tenus au respect strict des consignes de santé & sécurité sur nos installations minières et portuaires et même au-delà.

Dereck Guilfoyle, directeur santé, sécurité, environnement de GAC a déclaré qu’« il s'agit là de réalisations significatives et louables pour un projet qui achève sa construction et accélère ses opérations minières pour assurer sa montée en puissance à 12 millions de tonnes de bauxite exportée par an. Il est important que nous maintenions notre attention sur la santé et la sécurité et que nous poursuivions notre objectif "zéro blessure". »

GAC applique une tolérance zéro à l’égard des employés qui ne respectent pas la politique en matière de santé & sécurité de l’entreprise.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040. Pour plus de renseignements, visitez : www.gacguinee.com.

Renseignements : Abdourahamane Diallo

Surintendant, Communications externes

T +224 628 15 58 87