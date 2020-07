Le Covid-19 continue de gagner du terrain : 5 nouveaux cas à Mamou, 8 à Kankan…

L’épidémie du nouveau Coronavirus continue de gagner du terrain en Guinée. Si jusque-là, la maladie était concentrée dans capitale Conakry considérée comme l’épicentre, le virus continue sa migration vers les villes de l’intérieur du pays. La situation est d’autant plus préoccupante que les populations ont cessé d’observer les mesures barrières.

Dans la commune urbaine de Mamou, cinq nouveaux cas viennent d’être enregistrés. Depuis que le centre de traitement des maladies infectieuses a été ouvert dans cette ville, le nombre de nouveaux cas continue de grimper.

« Ce vendredi on a testé 31 personnes, parmi elles, 5 sont positives. On a actuellement 13 cas à Mamou ici qui sont suivis au centre de traitement (…) Ce qui fait au total 15 malades et 2 cas guéris. On est en train de suivre 70 contacts mais nous sommes conscients que ce n’est pas ça la totalité. Car pour chaque cas il y’a des contacts qui s’ajoutent. Le 21 on a testé 41 personnes, 3 sont avérées positives. Le 22 on a testé 27, on a eu 3 cas positifs. A la date du 23 juillet, on a testé 37 on a eu 2 cas positifs. Ce vendredi 24 juillet on a testé 31 personnes et on a eu 5 cas. Ces personnes testées sont non seulement des contacts mais aussi des nouveaux cas non contacts. Ce qui veut dire que ce n’est pas seulement celui qui est parti à Conakry qui est exposé dans la préfecture. C’est pourquoi je demande à la population de respecter les gestes barrières. On demande à tous les malades de venir se faire tester et on va les soigner », a lancé Hadja Mariama Kankalabé, appelant les populations à respecter les gestes barrières pendant la fête de Tabaski.

Dans la préfecture de Kankan, en Haute Guinée, huit nouveaux cas positifs de Covid-19 ont détectés ce samedi 25 juillet 2020. Selon le directeur régional de la santé Mohamed Sacko Sylla, ces nouveaux cas de coronavirus ont été signalés à l’hôpital régional de Kankan. Les malades sont tous en service à la direction de diabétologie dudit hôpital.

Leurs contacts sont en confinement au sein de ce service sanitaire. A l’origine, c’est une personne atteinte de Covid19 venue de Kouroussa qui serait à la base de cette contamination au sein cet hôpital régional de Kankan. Toutes les personnes porteuses du virus suivent leur traitement dans l’enceinte de l’hôpital régional de Kankan.

Une source proche de la direction préfectorale de la santé de Kankan, qui a requis l’anonymat nous apprend qu’une quinzaine de cas serait détectée dans le Nabaya dont deux morts déjà.

Facély Sano et Habib Samaké

Pour Africaguinee.com