L’ONU prépare un dialogue mondial axé sur les défis de l’humanité à l’horizon "2045"

CONAKRY- L’Organisation des Nations-Unies (ONU) prépare un dialogue mondial axé sur les principaux défis auxquels le monde actuel reste confronté. Ce dialogue, une première dans l’histoire, est une initiative du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guteress.

L’objectif est de récolter toutes les voix, dans le monde entier afin de pouvoir se projeter sur le monde que l’on voudrait voir émerger en 2045. Ce samedi 25 juillet 2020 à Conakry, lors d’une conférence de presse, le coordonnateur résident du système des Nations-Unies en Guinée a présenté le projet intitulé « ONU75 vision 2045 ».

L’organisation des Nations-Unies compte organiser des dialogues transfrontaliers, Trans sectoriels et intergénérationnels en divers endroits du globe. L’objectif est d’atteindre le plus grand nombre de personnes, d’entendre leurs espoirs et leurs craintes et d’apprendre de leurs expériences. L’initiative appelée ONU75 vise à susciter le dialogue et l’action autour des moyens d’édifier un monde meilleur en dépit des nombreux problèmes de l’ère actuelle.

Pour les Nations Unies, la campagne ONU75 doit faire naître des conversations dans tous les segments de la société, des salles de classe aux salles de conférence, des parlements aux salles de village. Elle mettra un accent tout particulier sur la jeunesse, dont la voix est trop peu entendue dans les affaires mondiales.

Dans son intervention, le coordonnateur résident du système des nations unies en Guinée a donné les raison qui ont poussé l’ONU a engagé un tel dialogue. Vincent Martin explique que cette initiative unique est toute particulière.

« C’est une initiative particulière, très unique puisqu’il s’agit d’un dialogue mondial comme il n’y en a jamais eu jusqu’à présent. Ce, pour récolter toutes les voix dans le monde entier, dans les zones les plus reculées pour avoir une participation la plus inclusives et globale possible sur les défis que nous rencontrons aujourd’hui et le monde que nous voulons construire. C’est une initiative qui a été lancée par le secrétariat général des nations unies qui a une portée unique. Il devrait jeter les bases du monde que nous voudrions voir émerger en 2045 qui sera aussi l’année du centenaire des nations unies », a expliqué le coordonnateur résident du système des nations unies en Guinée avant d’énumérer quelques problèmes auxquels l’humanité fait face actuellement.

« Vous n’êtes pas sans savoir que l’humanité est à la croisée des chemins. Nous devons faire face à un certain nombre de défis incroyables, énormes que ce soit le changement climatique, que ce soit la pauvreté, les inégalités, les crises, les conflits. Donc nous nous rendons bien compte qu’il est nécessaire de repenser l’ensemble de ces problématiques et aussi de donner toute la portée qui est nécessaire au multilatéralisme. Multilatéralisme qui aujourd’hui a tendance à être bafoué parfois par un désir de repli sur soi-même face à toutes ces crises et tous ces défis », a-t-il ajouté.

A travers la tenue de plusieurs dialogues, la campagne ONU75 a pour but de formuler un projet mondial à l’horizon 2045, année du centenaire des Nations Unies, de faire mieux comprendre les menaces pesant sur l’avenir et d’encourager l’action collective pour que ce projet devienne réalité. Parallèlement, des sondages d’opinion et des analyses de médias seront menés à l’échelle mondiale en vue de recueillir des données statistiques représentatives.

Les avis et les idées recueillis et rassemblés lors de ces dialogues et sondages seront présentés aux dirigeantes et dirigeants mondiaux et aux hauts responsables de l’ONU lors d’une manifestation d’envergure qui se tiendra en septembre 2020, lors de la 75e session de l’Assemblée générale. Ils seront également diffusés en ligne et par différents partenaires.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023