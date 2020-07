Lutte contre le Covid-19 : le gouvernement lance une solution innovante…

CONAKRY-Le Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, a procédé ce vendredi 24 juillet 2020, au lancement du projet de sensibilisation innovante contre la pandémie de Covid-19 qui frappe la Guinée. C’est une initiative de la primature en partenariat avec le programme des nations unies pour le développement (PNUD).

Ce projet de sensibilisation digital contre le Covid-19 met à contribution la connexion internet à partir du wifi gratuit. Il donne la possibilité à chaque citoyen d’avoir un bonus de 100Mb de connexion par jour. Les jeunes sont les principales cibles. Pour pouvoir bénéficier des ses avantages, les citoyens de Conakry détenteurs de téléphones smartphone et autres outils de communication modernes vont activer leur wifi, rechercher la connexion (covid) puis activer. Ensuite, ils auront accès à une vidéo de 30 secondes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Après cette vidéo, la personne recevra en bonus les 100 Mb de connexion gratuite pour toute la journée. Ce projet est une initiative de la primature en collaboration avec le PNUD dont la partie technique a été réalisée par le groupe Sky vision.

Prenant la parole à cette occasion, le représentant du Programme des Nations Unies en Guinée a salué les différentes mesures prises par les autorités guinéennes dans la lutte contre le coronavirus. L’engagement du PNUD à soutenir ce projet s’inscrit dans une logique de soutien dans la lutte contre la pandémie qui sévit en Guinée depuis le mois de mars.

« En vue d’appuyer la réponse nationale de riposte, le PNUD s’efforce dans l’innovation dans certains nombres de domaines notamment celui de la technologie. En effet, il est impératif de tirer de ce fait en vue d’assurer un meilleur impact de sensibilisation des populations. Le PNUD en partenariat avec le groupe Sky vision sous l’égide de la primature se sont engagés à déployer des solutions innovantes pour informer et sensibiliser les populations sur le coronavirus. Il y a des points d’accès wifi installés à travers la ville de Conakry. Cette innovation prend ses caractéristiques spécifiques de la téléphonie mobile, et des communications de messagerie instantanée qui est l’un de vecteurs majeurs de l’économie digitale », a entamé M. Luc Joël Grégoire.

Par le billet de ce projet des vidéos pédagogiques seront diffusées grâce au concours de Sky vision comme mesure incitative visant à octroyer quotidiennement un impact de données internet haut débit à la population après un visionnage de capsule de sensibilisation de prévention contre le covid. « Cette solution, nous l’espérons touchera près d’un million de jeunes hommes et femmes guinéennes et viendra s’adosser à l’action conjointe du gouvernement pour s’assurer du respect absolu des mesures barrières ainsi que la distanciation sociale qui constitue des mesures fondamentales pour sortir vainqueur de ce combat contre cette pandémie » a expliqué M. Luc Joël Grégoire, représentant de PNUD en Guinée.

Cette cérémonie qui s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place a connu la présence des cadres de la primature, des représentants de PNUD. Avant de procéder au lancement officiel dudit projet, le premier ministre et chef du gouvernement a tenu à rappeler d’abord les efforts du gouvernement avec la clairvoyance du président de la république Alpha Condé, sur les dispositions prises pour endiguer le nouveau coronavirus en Guinée.

Même s’il a salué les résultats obtenus dans cette lutte que mènent le gouvernement guinéen et ses partenaires, Ibrahima Kassory Fofana a tout de même déploré les cas de décès enregistrés. C’est pourquoi il a estimé que ce projet innovant qui vise la couche juvénile à travers l’internet et autres moyens de communications va appuyer davantage la lutte contre le covid-19.

« C’est la raison pour laquelle, nous devons redoubler d’efforts et de vigilance pour faire respecter les mesures de préventions édictées par les autorités sanitaires en impliquant la campagne de sensibilisation en direction de toutes les couches sociales sans exclusion. C’est tout le sens du projet qui vient de vous être présenté intitulé sensibilisation innovante contre le covdi-19 initié par le gouvernement en partenariat avec le programme des nations unies pour le développement pour le lancement duquel nous sommes réunis ce matin. Il convient de souligner, sensibilisation et innovation contre le Covid-19 est en effet une solution innovante visant à capitaliser les avantages de l’internet et autres outils modernes de communication pour informer et sensibiliser les populations, notamment les jeunes de 15 à 35ans qui en constituent la plus large proportion », a déclaré Kassory Fofana.

« Ainsi, à travers les points d’accès wifi gratuit qui seront installés dans divers endroits de la capitale, des détenteurs de téléphones portables, de smartphone pourront visionner de courte vidéos de sensibilisation sur les mesure barrières et de distanciation sociale, contre l’octroi à titre gracieux d’un pass de données internet jusqu’à 100Mb, pour une période de moins de 8 mois à compter de juillet. Pour la première phase, le projet commencera par la commune de Kaloum, puis Dixinn et Matam, ensuite Matoto et Ratoma » d’après le patron de la primature.

Avant de terminer son allocution, Kassory Fofana n’a pas manqué de remercier le PNUD principal partenaire du projet et qui en a d’ailleurs assuré le grand financement ainsi que l’ensemble du système des nations-unies.

Par ailleurs, il est important de signaler que l’obtention des 100 MB de connexion internet via le wifi est conditionnée par la visualisation d’une courte vidéo de 30 secondes sur la sensibilisation contre le covid-19. Après cette étape, la personne pourra bénéficier de la connexion gratuite. Les 100Mb sont gratuits tous les jours jusqu’au mois de décembre 2020.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28