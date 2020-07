Insécurité à Conakry : un présumé "kidnappeur" d’enfants mis aux arrêts...

CONAKRY- L’office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs a présenté ce jeudi 23 juillet, un présumé enleveur d’enfants. Salif Yattara c’est son nom. Il a été arrêté dans l’après-midi du mercredi 22 juillet au quartier Dixinn port 3, par la clameur publique, qui le soupçonnerait de tentative d’enlèvement d’une fillette de six ans (6 ans).

« C’est hier aux environs de 12h que nous avons été saisis par la CMIS numéro 1, par le billet de ma directrice qu’il y a eu un cas de tentative d’enlèvement dans la commune de Dixinn précisément à Dixinn port 3. Il s’agit d’un jeune qui a été interpellé par la clameur publique et déposé au niveau de la CMIS. Eux aussi à leur tour ont conduit le monsieur ici pour des fins d’enquête. La victime a été entendue sur procès-verbal à la présence de ses parents. Lesquels nous ont décrit les circonstances de cette tentative d’enlèvement » a expliqué le commissaire Henry FAC, chef de département protection genre et enfance à la direction de l’OPROGEM.

Salif Yattara, le mis en cause dans cette affaire de tentative d’enlèvement est un récidiviste, explique la même source. Il vient de purger une peine d’emprisonnement de trois ans pour une affaire de vol de téléphone d’après ce qu’il témoigné. Mais sur le cas d’enlèvement dont on l’accuse, il a tout nié en bloc.

« Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Vous savez, depuis que mon papa est décédé je me suis dit d’aller vivre auprès de ma mère à Simbaya. C’est le lundi nuit que je suis venu à Dixinn. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé une fille en train de faire de la cuisine dans une cour de chez nous. Quand je suis arrivé, j’étais avec mon parapluie, mon masque et mon téléphone. C’est ainsi qu’ils sont venus me trouver et m’ont demandé qu’est-ce que je suis venu faire là-bas ? ils m’ont d’ailleurs aussitôt accusé d’être venu pour enlever la fille. Je leur ai répondu, que Dieu m’en garde cela. Je ne connais la fille ni aujourd’hui et ni encore demain » a expliqué le présumé enleveur d’un ton rock.

Salif Yattara qui se présente comme un jeune débrouillard au marché (bordeaux) de Madina a été remis au service concerné pour la suite des enquêtes.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28