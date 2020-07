Délivrance des visas guinéens: Alpha Condé tranche...

CONAKRY-Face à la cacophonie qui régnait entre le département de la Sécurité et celui des Affaires Etrangères au sujet de la délivrance des visas d’entrée en Guinée, le président Alpha Condé a tranché.

La problématique était entière. Il y avait un conflit de compétence entre ces deux départements, chacun voulant contrôler la gestion de la délivrance des visas. A cause de cette confusion, de nombreux voyageurs ont eu des soucis liés à la validité de leur visa une fois arrivée à l’aéroport de Conakry. Une fois sur place, on leur fait savoir que le visa obtenu à l’ambassade de Guinée de leur pays de provenance n’est pas valide et que désormais c’est celui délivré par le département de la sécurité via la plateforme E-visa qui est valable. Depuis le lancement de cette plateforme, une certaine cacophonie s’est installée entre les deux ministères.

Interrogé en début d’année sur cette problématique, le ministre de la Sécurité Damantang Albert Camara a admis à l’époque, qu’il y avait effectivement quelques problèmes. Désormais le problème être réglé. Selon nos informations, le débat a été posé en conseil des ministres. Et le président de la République a tranché en faveur du ministère des Affaires Etrangères.

C'est suite à cela que ce mardi 21 juillet 20, Mamadi Touré, le ministre des Affaires Etrangères et des guinéens de l’Etranger a pris une décision créant au sein de son département une commission chargée de la mise en place et de la gestion de la plateforme de visas électroniques (e-visas) dans les missions diplomatiques et consulaires de la république de Guinée.

Ladite commission a pour mandat de recruter une société spécialisée dans les domaines des visas électroniques et de suivre la mise en place des outils techniques nécessaires à la délivrance des visas électroniques dans les missions diplomatiques et consulaires guinéennes. Elle doit aussi veiller à l’approvisionnement régulier en vignettes de visas et de s’assurer de la traçabilité des recettes issues de la délivrance des visas électroniques et de leur versement régulier dans le compte bancaire désigné à cet effet par le trésor public.

