Siguiri: inondation spectaculaire à Doko, des centaines de personnes sans abris

CONAKRY-Plusieurs localités situées dans la préfecture de Siguiri ont été dévastées par des inondations spectaculaires suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région.

Dans la sous-préfecture de Doko plus d’une centaine de maisons se sont effondrées suite à ces inondations, qui ont fait un porté disparu. Les victimes de ce sinistre n’ont pas où aller et dorment à la belle étoile, à la merci des intempéries. Les districts touchés sont notamment Kouremale, Sala et Bembeta.

A Kouremalé à la frontière entre Guinée et le Mali, 164 habitations ont été détruites dont 74 maisons en dur. Au moins 70 familles sont sans abris.

Dans le district de Bembeta c’est 49 habitations qui sont à terre dont 33 cases. 25 familles sont impactées. « Au total 225 habitations sont détruites. 99 familles sont touchées », a confié le maire de Doko, Djemory Djekoria Diabaté.

Ces inondations seraient causées par les constructions anarchiques tout au long des rivières.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibe

Pour Africaguinee.com