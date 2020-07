Politique : Aissata Daffé bientôt exclue de l’UFR ?

CONAKRY-Bien qu’elle réitère son appartenance à l’Union des Forces Républicaines, après sa nomination comme Directrice Générale Adjointe de l’Agence Nationale de l’inclusion économique et sociale (ANIES), Hadja Aissata Daffé risque d’être exclue.

L’avenir de l’ex présidente nationale de femmes du parti dirigé par Sidya Touré semble très incertain au sein de cette formation politique de l’opposition.

Ce mercredi 22 juillet, les femmes de cette formation politique d’opposition ont tenu une réunion extraordinaire au siège de l’UFR à Matam. Si pour le moment rien n’a filtré au sujet de cette rencontre, un proche de Sidya Touré a confié que les concertations se poursuivent et qu’une décision sera prise très prochainement.

« Les concertations sont en cours et une décision sera prise à cet égard. Mais c’est une position difficilement compréhensible dans la mesure où on ne peut pas aller à gauche et se revendiquer de droite. Il faut choisir à un moment donné », a indiqué Mohamed Tall, le Directeur de Cabinet de Sidya Touré, interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

Affaire à suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com