Nanfo Diaby est catégorique: "Il y'a aucun verset dans le coran qui m'interdit de prier en N’ko...”

KANKAN-Le célèbre et controversé prédicateur Nanfo Isamël Diaby est monté au créneau ce jeudi 22 juillet 2020. Il a régi sur la démolition de sa mosquée et le vandalisme de son véhicule qu’il attribue à des extrémistes qui se disent croyants. Le prêcheur ne s’est pas limité là. Il persiste et signe qu’il n’y a aucun verset dans le coran qui lui interdit de prier dans sa langue.

Entourés de plusieurs associations d’alphabet N’ko, le chroniqueur Ismaël Nafo Diaby, a réaffirmé qu’il continuera toujours à prier en maninka. Car selon lui, aucun verset du saint coran n'a dit, de jamais prier en N’ko. Il a aussi dénoncé des abus des autorités contre sa personne et son idéologie.

« Quand nous avons commencé à prier en maninka, je pensais qu’on allait être apprécié par les autorités, mais à notre fort étonnement le 1er responsable de la préfecture en complicité avec certains responsables religieux qui se croient plus religieux, nous ont interpellés et nous enfermés. Or, il n’y a aucun verset dans le coran qui m’interdit de ne jamais prier en malinké. Donc je continuerai de prier en langue maninka. Dieu même aime ça», a-t-il dit.

Une plainte à la Cour Suprême…

Poursuivant, il affirme qu’une plainte est portée contre X pour la démolition de sa mosquée, et la destruction d’autres biens lui appartenant.

« Cette affaire ce n’est pas simplement parce que je prie en Maninka. Des extrémistes qui se disent croyants ont complètement détruit ma mosquée, mon véhicule et autres biens matériels. Mais aujourd’hui j’ai porté une plainte contre X. Désormais je vais attaquer à la Cour Suprême les autorités religieuses. J’ai informé Maître Salif Beavogui qui est désormais notre avocat», a-t-il martelé.

Le promoteur de l’alphabet N’ko, accuse également certains médias locaux de la ville de Kankan, d’avoir manqué d’impartialité dans le traitement de l’information liée à cette affaire.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com