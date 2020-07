Média : les directeurs de radio Espace région en retraite à Labé

Le groupe Hadafo Médias (Radio Espace, Espace Tv, Sweet FM, Kalac FM, Kalac Tv et Espace région) est officiellement en vacances jusqu’en fin août. Mais chez les responsables notamment des radios en région, pas question de se reposer au regard des défis qui attendent le groupe. Ils se sont donc donnés rendez-vous du jeudi 23 au samedi 24 juillet 2020 à Labé, pour la revue annuelle des radios en région. Une première au sein d’Hadafo Médias que les directeurs qualifient d’« impérieuse nécessité ».

Au cours donc de cette retraite, il sera question de faire le bilan de la saison écoulée et mieux se projeter pour la nouvelle saison qui démarre à partir du lundi 07 septembre 2020. Une rentrée que Lamine Guirassy, PDG de cet empire médiatique qualifie de « majestueuse ».

Aussi, l’occasion sera mise à promis par les directeurs de partager les expériences dans plusieurs domaines.

« Vous savez qu’à Hadafo, nous constituons une famille et nous cherchons à matérialiser cela à chaque occasion. Pour nous donc, au-delà de cette communication qui existe entre les directeurs en région, il est important d’avoir un cadre permanent de contact et d’échanges. C’est ce que nous tentons d’expérimenter à partir de cette année. Ceci dit, chaque année nous allons nous retrouver dans une ville qui sera choisie à l’unanimité pour aller discuter de nos problèmes », a fait savoir Facely Konaté, Directeur de la radio Espace Forêt basée à N’zérékoré, en Guinée forestière.

Pour ce qui est de cette première rencontre à Labé, le journaliste précise : « Ça sera un moment intéressant avec des débats et plénières sur différentes thématiques notamment sur la gestion administrative, financière et comptable, le marketing, les relations avec le personnel et la direction générale, la gestion de l’antenne, les défis et enjeux de la nouvelle saison... Il y a beaucoup de points sur quoi nous allons échanger et à la fin, un rapport sera produit et remis à la direction générale lors de la grande rencontre des managers du groupe Hadafo Médias prévue du 27 au 30 août dans un lieu qui n’est pas encore déterminé. Nous souhaitons vraiment que les discussions soient à la hauteur des attentes pour le bonheur de notre groupe de presse. Parce que l’objectif recherché c’est de continuer à garder notre place de média leader en Guinée en méritant la confiance des guinéens. Être premier c’est bon, mais comment le demeurer le plus longtemps possible ? C’est la grosse question. »

Labé, c’est cette ville de la moyenne Guinée qui accueille ces directeurs régionaux qui sont déjà tous sur place. Et pour Facely Konaté, le choix n’est pas venu au hasard.

« Vous savez, Labé c’est la ville symbole du groupe Hadafo Médias. En effet, c’est la première ville à accueillir radio Espace en région et qui continue de l’entretenir comme un bijoux. Il suffit d’être là pour comprendre ou suivre les émissions pour comprendre à quel point la population tient à cette radio. Car, elle se reconnaît en elle. C’est juste incroyable. Et depuis maintenant 10 ans, la radio Espace Foutah a su maintenir le cap et elle est aujourd’hui une véritable radio citoyenne. Donc, ne pas venir à Labé pour cette première édition de la revue annuelle des radios en région, c’est être ingrat envers cette population, ces auditeurs et téléspectateurs du Foutah », a-t-il argumenté.

Pour terminer, le directeur de radio Espace Forêt rassure qu’il y aura du changement dans les régions après cette retraite. Il espère également que la direction générale prendra en compte les différentes recommandations.

Il faut rappeler que les travaux proprement dits commenceront le vendredi 24 juillet 2020 à 08H30, à l’hôtel Galaxie Résidence.