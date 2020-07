INTEGRA : Les formations en ligne continuent avec l’éducation financière des bénéficiaires.

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, propose des formations d’éducation financière en ligne, pour continuer à former les bénéficiaires du programme malgré la situation liée à l’épidémie de COVID-19.

A travers UNCDF, INTEGRA propose d’accompagner ses bénéficiaires avec des services financiers et non financiers complémentaires adaptés à leur situation. Elle propose ainsi :

Ø Des formations en éducation financière centrée sur l’épargne des jeunes bénéficiaires du programme.

Ø L’ouverture d’un compte courant

Ø L’ouverture d’un compte épargne

Ø Un montant d’épargne de 15 000 GNF par jour passé dans le parcours d’intégration INTEGRA

Depuis son lancement, plus de 600 jeunes guinéens ont déjà ouvert un compte épargne et ont bénéficié de plusieurs séances d’éducation financière. Ces formations ont été développées avec un partenaire financier, FINADEV, en suivant une approche centrée sur l’humain pour avoir un produit adapté aux besoins des jeunes bénéficiaires. Elles leur apportent les outils de base pour gérer leur budget et leur épargne. Ainsi, lorsque ces jeunes auront fini leur parcours d’intégration, ils disposeront d’un capital épargne qui leur permet de mieux réussir leur entrée dans la vie active. Cet accompagnement leur permet également d’accéder à une autonomie économique, de mieux gérer leurs ressources, de faciliter l’accès au crédit, de développer des activités créatrices de revenus, et ainsi de favoriser une meilleure inclusion financière.

Dans le cadre d'une situation sanitaire qui ne permet pas le déroulement classique de cette formation, UNCDF et ses partenaires ont adapté les modalités et les outils utilisés afin de garantir la continuité de l’éducation financières et éviter la rupture dans l’apprentissage de ces jeunes. L’application développée en partenariat avec DIMAGI, normalement mise à disposition des formateurs sur des tablettes, a été revue pour convenir à une utilisation directe des bénéficiaires. Afin de faciliter l’auto-apprentissage de ces derniers, des quiz, des vidéos et des exercices interactifs ont été ajoutés à l’application. Cet outil est très apprécié des jeunes qui aiment particulièrement les vidéos proposées en langue locale.

A travers cet outil novateur, INTEGRA se mobilise pour accompagner au mieux ses bénéficiaires en leur proposant des solutions palliatives de formation.

Le pilote de cette initiative a débuté le 15 Mai avec l’initiation de 20 jeunes de Conakry à l’utilisation de l’application dans une agence FINADEV. Les jeunes ont été reçus en petits groupes afin de respecter la distanciation sociale. Le 3 Juillet, 60 jeunes supplémentaires ont pu bénéficier de cette application à Labé et Conakry. A l’issue des 5 séances sur l’épargne, chaque bénéficiaire doit compléter un quiz pour tester les connaissances acquises et se voir remettre une attestation de réussite si son score dépasse 70%. Le pilote actuel prévoit de former 200 jeunes supplémentaires à travers la Guinée tout en permettant à INTEGRA de garder le contact avec ses bénéficiaires et de leur transmettre l’importance de l’épargne.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

#INTEGRA_GUINEE #AfricaTrustFund #ITC #ENABEL #GIZ #TeamEurope #UnitedAgainstCoronavirus #EUSolidarity #WeFightCoronavirus

https://www.facebook.com/DelegationDeLUnionEuropeenneEnGuinee/

https://twitter.com/UEenguinee

https://www.facebook.com/INTEGRA_Guin%C3%A9e-308364566431444/notifications/

https://twitter.com/GuineeIntegra