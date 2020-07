Guinée : La grande prière de Tabaski autorisée à Conakry et dans certaines villes…

CONAKRY- Le Secrétariat Général des affaires religieuses vient de lâcher du lest. La prière collective prévue le vendredi 31 juillet prochain à l’occasion de la fête de Tabski vient d’être autorisée dans les mosquées et les autres espaces prévus à cet effet.

C’est un communiqué du Secrétariat Général des affaires religieuses qui l’annonce.

« Sur recommandation du Conseil Scientifique de la République de Guinée et sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, fortement sensible à la bonne pratique de la foi religieuse des fidèles croyants de Guinée, le Secrétariat Général autorise les fidèles musulmans à célébrer spécialement les prières de la fête de Tabaski (L’Aid Adhâ) dans les mosquées et autres places désignées par le Secrétariat Général des Affaires Religieuses, le vendredi 31 juillet 2020 à 9 heures 30mn », a indiqué El hadj Aly Jamal Bangoura.

Cette mesure concerne la zone du grand Conakry à savoir les cinq communes de Conakry, Dubréka, Coyah ainsi que les communes urbaines des préfectures de Boké, Mamou, Fria, Kindia et Macenta.

Par ailleurs, il est demandé à tous les fidèles musulmans désireux de participer à la prière collective, le respect scrupuleux des mesures barrières (port des masques, distanciation sociale de plus d’un mètre ou encore le lavage des mains), précise le même communiqué.

Africaguinee.com