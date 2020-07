Guinée: cette décision de l’exécutif aux "conséquences lourdes" pour certains étudiants

CONAKRY-Une décision du président Alpha Condé risque de briser le rêve de nombreux étudiants guinéens qui caressaient l’espoir de poursuivre cette année leurs études à l’étranger.

Le 18 mars dernier les autorités guinéennes ont décidé de suspendre la délivrance des passeports pour éviter des risques de propagation du Covid-19. Cette décision toujours en vigueur conformément à l’état d’urgence sanitaire décrété en Guinée dont la fin est prévue le 15 août 2020, risque de faire des victimes collatérales.

Certains jeunes guinéens qui ont cravaché dur pour réunir les moyens nécessaires dans le but de poursuivre leurs études à l’étranger risque de voir, impuissants, leur travail tomber à l’eau. Car, sans passeports, il n’y a pas de visas.

Aboubacar Sidiki Diakité est admis à l’université Sorbonne en France où il doit faire cette année son master en économie internationale. Mais à cause de la fermeture du service de la délivrance des passeports, il risque de ne pas y aller. Une situation qui le préoccupe énormément d’autant plus qu’il part étudier et revenir servir le pays dans le futur.

« Personnellement j’ai obtenu une admission pour faire mon master en économie internationale à l’université de Sorbonne en France. Même hier l’université m’a envoyé un mail m’autorisant à m’inscrire en ligne. Mais je ne peux pas prendre le risque parce que je n’ai même pas entamé ma procédure de visa alors que je n’ai pas pu renouveler mon passeport jusqu’à présent.

J’ai écrit à l’ambassade, celle-ci m’a dit que je dois avoir un passeport dont la validité est supérieure ou égale à 15 mois sans quoi, je ne serai pas permis de lui adresser ma demande. C’est un grand problème auquel nous sommes confrontés en ce moment. Nous nous sommes adressés au service de passeport au ministère de la sécurité, mais toutes les réponses sont telles que le service est actuellement fermé. La raison serait le coronavirus », explique cet étudiant, très inquiet.

Aboubacar Sidiki Diakité invite les autorités à accorder des dérogations à certaine catégorie de citoyens, tels que les étudiants qui font face à des situations d’urgence. « J’invite le ministre de la sécurité de faire une faveur aux étudiants qui sont dans l’impératif de se doter d’un passeport actuellement, pour demander le visa à l’ambassade de France, afin d’aller poursuivre leurs études. S’il accepte, ça allait être une meilleure chose pour nous, sinon ce n’est pas bon» sollicite Aboubacar Sidiki Diakité.

Cette autre étudiante aussi est dans cette situation. Aïssatou Laouratou Diallo est admise dans une université privée en France. Elle doit voyager au plus tard avant le mois d’octobre date de la rentrée universitaire pour poursuivre ses études en droit. Mais elle risque de voir son rêve se transformer en mirage.

« Je suis admise dans une université privée en France où je dois aller poursuivre mes études supérieures en Droit. Malheureusement je n’ai pas encore pu renouveler mon passeport qui est déjà expiré. C’est pour cela je voudrais que les autorités acceptent de nous aider surtout que pour nous l’admission là. On doit voyager entre septembre-octobre plus tard », plaide cette étudiante.

Comme ces étudiants, ils sont nombreux ces jeunes guinéens à exprimer leur inquiétude sur cette question de passeport, un document indispensable pour pouvoir voyager vers les pays occidentaux.

Or, au ministère de la sécurité, la date de la reprise de délivrance des passeports n’est pas encore décidée. Un responsable de ce service que nous avons contacté ce mercredi 22 juillet a fait savoir que même le département ne s’est encore penché sur le cas spécifique des étudiants. Ça sera fait peut-être après le confinement, nous a répondu un commissaire de la police.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28