Moyenne Guinée: quatre nouveaux cas positifs de Covid-19 à Mamou...

MAMOU- L’épidémie de coronavirus continue de se propager en Guinée. Quatre nouveaux cas positifs de Covid-19 viennent d’être enregistrés dans la ville carrefour. C’est le plus grand nombre de cas jamais recensés dans cette agglomération depuis l’apparition de la maladie dans le pays.

Ces nouvelles infections ont été enregistrées parmi les contacts d’un cas signalé le week-end dernier à Mamou. Ces contacts sont au nombre de 72, selon la directrice préfectorale de la santé de Mamou.

Hadja Mariama Kankalabé Diallo dénonce le non-respect des mesures barrières par les citoyens.

« Il y a 4 nouveaux cas de coronavirus à Mamou. 3 ont été testés ici et 1 autre à Conakry. Ce sont les contacts du malade qu’on avait enregistré récemment. Ils sont tous pris en charge au centre de traitement épidémiologique de Mamou. Maintenant ça fait 5 nouveaux cas (…). Les gens ne respectent plus les mesures barrières. Donc il n’y a pas de secret on va enregistrer de nouveaux cas », prévient la DPS.

Habib Samaké

Correspondant régional

d’Africaguinee.com à Mamou