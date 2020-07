UBA Guinée fait don de 2000 kits de dépistage, 20 lits d’hôpitaux et 3 respirateurs à L’ANSS pour la lutte contre la pandémie Coronavirus

Pour faire suite à son don de 960 000 000 GNF effectué il y’a quelques mois, en vue de soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19); UBA Guinée par le truchement de sa Fondation a effectué un don de 2000 kits de dépistage, 20 lits d’hôpitaux et 3 respirateurs à L’ANSS.

La délégation de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, avec à sa tête son directeur général, Docteur Sakoba Keita a reçu la contribution de la banque panafricaine, au nom de la population guinéenne, en assurant à la banque que ce don serait utilisé à bon escient. Il a également rappelé le rôle que la banque avait eu à jouer lors de la lutte contre le virus Ebola.

Mr Tony Odeigah, Directeur Géneral de UBA a tenu à souligner qu’il était important pour son institution de poser des gestes pour soutenir la communauté dans laquelle elle est implantée. Cette contribution représente donc un soutien opportun qui permettra une assistance immédiate aux guinéens qui en ont besoin.

Le président du groupe UBA, Tony O. Elumelu, avait déclaré en mars dernier: « En cette période, nous devons tous jouer notre rôle. Cette épidémie mondiale doit unir les citoyens, les gouvernements et les chefs d'entreprises, et ce sans délai. Le secteur privé doit travailler main dans la main avec les différents gouvernements pour endiguer la propagation de cette pandémie mondiale. »

Présente dans 20 pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, United Bank for Africa a une longue expérience de soutien à ses communautés pendant les moments de difficultés.