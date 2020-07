Cellou Dalein : « Pourquoi nous n’étions pas dans la rue lors de la manifestation… »

CONAKRY- Critiqué par une partie de l’opinion suite à son absence très remarquée sur le terrain ce lundi 20 juillet 2020, journée de manifestations appelée par le Front national pour la défense de la constitution, Cellou Dalein Diallo a tenté de se justifier.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a pointé du doigt les forces de l’ordre qui étaient aux alentours de son domicile privé pour justifier son absence sur le terrain.

« Je n’ai jamais manqué à mon devoir de sortir avec mes militants. Mais les forces de l’ordre nous ont barricadés pour qu’on ne sorte pas. Et comme la manifestation était interdite, et la réquisition est faite à l’armée, aux forces de défense et de sécurité, que chacun manifeste dans son quartier et c’est ce qui a été fait. Abdourahmane Sanoh était complètement encerclé chez lui. Beaucoup d’autres leaders également sont recherchés. Ibrahima Diallo notamment. Dr Ben Youssouf Keita également », a indiqué l’opposant Cellou Dalein Diallo.

A rappeler que le leader de l’UFDG promet que lui et ses paires du FNDC vont continuer à manifester jusqu’au « départ » d’Alpha Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com