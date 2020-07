Alpha Condé s'invite dans la crise au Mali: "IBK a notre total soutien..."

CONAKRY-Alpha Condé a exprimé ce lundi 20 juillet son soutien à Ibrahim Boubacar Keita (IBK), fragilisé depuis juin dernier par une vive contestation pour sa démission.

Accusé par des leaders du mouvement du 5 JUIN de soutenir la répression des opposants à Bamako, le dirigeant guinéen lui-même contesté par une frange de sa population qui lui demande de quitter le Pouvoir, déclare qu’il est solidaire de son homologue malien.

En marge de la visioconférence du comité Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le sahel, le chef de l’Etat a ouvert une parenthèse sur la crise malienne. Alpha Condé ne mâche pas ses mots.

« Ma solidarité est totale et entière à l’égard du président Ibrahima Boubacar Keita. Il aura toujours notre soutien et notre solidarité tant pour le respect de la constitution que pour la lutte pour l’intégrité du Mali. En tout cas, nous serons présents. Depuis 2014 nous avons 800 soldats au Mali, et comme l’a dit le président Sékou Touré, la Guinée et le Mali c’est deux poumons dans un même corps. Donc tout ce qui concerne le Mali concerne la Guinée. Le président IBK peut compter sur notre soutien » a déclaré Alpha Condé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28