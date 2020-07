Manifestation pour le "départ d’Alpha Condé" : Nos premiers constats à Conakry…

CONAKRY-Il est 8heures passé à Conakry ! Les habitants de capitale se réveillent sous une fine pluie.

L'opposition réunie au sein du FNDC appelle à une manifestation pour exiger le départ d'Alpha Condé, animé par des velléités de briguer un troisième mandat. Le gouvernement a interdit celle-ci réquisitionnant les forces de l'ordre pour barrer la route aux fauteurs de trouble. Nos premiers constats sur certains endroits de la capitale.

Sur l'autoroute le Prince, tout à l'air calme en début de matinée. La circulation n'est pas à son rythme habituel, mais des véhiculent circulent. Des taxis, des minibus et des véhicules personnels circulent. Par endroits on aperçoit des pickups de la police et de la gendarmerie stationnés alors que d'autres circulent. Pour le moment il n'y a pas d'incidents signalés.

Du côté de la Cimenterie, la circulation est paralysée et la plupart des boutiques et magasins sont fermés. On constate quelques motos taxis qui circulent. Les citoyens vaquent à leurs occupations sous une fine pluie.

A Wanindara hier soir des coups de feu ont été entendus mais ce matin, la circulation est au ralenti, nous rapporte une lycéenne. Tout au long de l’autoroute le Prince, la circulation est présente, mais n’est pas à son rythme habituel.

Sur l’autoroute fidèle castro, la circulation était fluide sur l'axe Entag-Enta-Kissosso et Matoto.

A suivre…

