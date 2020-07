Le guinéen Dr Morissanda Kouyaté lauréat d’un prix des Nations-Unies

CONAKRY-Conformément aux résolutions 68/275 et 69/269, l’Organisation des Nations Unies (ONU) va décerner le Prix Rolihlahla Mandela des Nations Unies de l’an 2020 à Dr Morissanda Kouyaté, Président de la Fondation Morissanda Kouyaté Femmes et Enfants (FOMFE). Ce prix est une récompense honorifique décerné tous les cinq ans en hommage aux réalisations et contributions exceptionnelles de deux personnes, un homme et une femme, en reconnaissance de leurs services dévoués à l’humanité, dans la promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale et dans le développement communautaire guidés par les buts et principes des Nations Unies.

Une annonce publique et officielle aura lieu lors de la commémoration annuelle par l’Assemblée Générale de la journée internationale de Nelson Mandela prévue le 20 juillet 2020 via une plateforme virtuelle.

C’est le Coordinateur Résident des Nations Unies en Guinée qui a fait l’annonce ce vendredi 17 juillet 2020 lors d’une cérémonie organisée à cet effet à la Maison Commune des Nations Unies sise à Coléah. Selon Dr Vincent MARTIN, ce prix est extrêmement prestigieux et il honore les actions du Madiba.

« La réception du prix Nelson Mandela des Nations Unies va être délivré à Dr Morissanda Koyaté le lundi 20 juillet 2020 lors d’une cérémonie officielle avec le secrétaire général des Nations-Unies. C’est un prix extrêmement prestigieux, un prix qui récompense les personnes qui ont mené des actions extraordinaires, des actions qui ont une portée mondiale et surtout des actions qui améliorent la vie des populations, qui ont une portée humanitaire par excellence. Aussi des actions qui honorent Nelson Mandela », a expliqué Dr Vincent MARTIN.

Avant de remercier l’Organisation des Nations-Unies pour cette distinction, Dr Morissanda Kouyaté a estimé que ce prix va l’encourager davantage à poursuivre sa mission.

« Ce prix représente pour moi un stimulant pour continuer dans la trajectoire que je me suis fixée dans la vie, c’est-à-dire défendre la santé et les droits des femmes et des filles. C’est ce que ça représente pour moi. C’est un carburant que j’ai, je me ressource avec ça. Je dis merci aux Nations Unies », a aussi expliqué Dr Morissanda Koyaté.

Faut-il rappeler que ce prix a été créé par la résolution 68/275 de l’Assemblée Général du 6 juin 2014 pour reconnaitre les réalisations de ceux qui consacrent leur vie au service de l’humanité. La Co-lauréate du prix 2020 de Dr Morissanda Koyaté est Madame Marianna Vardinoyannis de Grèce. Une militante mondiale et militante pour les droits de l’homme et de la protection de la santé et du bien-être des enfants.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023