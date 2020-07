Guinée : L’APIP lance un nouveau service innovant…

CONAKRY- L’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), vient de lancer un nouveau service innovant. Appelé "APIP Mobile", ce nouveau service permettra à l'agence chargée la promotion des investissements privés de se rapprocher davantage des entreprises et de tous porteurs de projet. Dans ce programme, l'APIP a été appuyée par le ministère des Investissements et des Partenariats Publics Privés et le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développment).

La cérémonie de lancement a été présidée par Gabriel Curtis, le Ministre des Investissements et des Partenariats Publics Privés. L’objectif global de ce service très innovant vise à rendre disponible les services d’APIP-Guinée de manière ambulante dans les lieux publics du pays. L’APIP Mobile, selon les concepteurs, est un bureau multiservices, mobile et connecté, qui servira de centre d’information, d’espace de conseils et de formalisation itinérante.

Ce nouveau service mobile de l’APIP, souligne le Directeur Général de l’APIP, conformément à la vision du professeur Alpha Condé et du Premier Ministre Kassory Fofana, ambitionne de se rapprocher davantage des porteurs de projets et promoteurs à l’effet de les accompagner dans leur développement.

‘’ Fort du soutien sans faille de notre ministère de tutelle, nous envisageons d’accélérer l’opérationnalisation de nos services de proximité dans toutes les régions administratives de la Guinée. Bien entendu aujourd’hui, la première étape est celle de Conakry’’, a articulé Namory Camara, avant de saluer l’apport financier du Programme des Nations-Unies pour le Développement dans l’acquisition de cet engin roulant.

‘’ Je saisis cette occasion pour adresser nos remerciements à l’endroit du PNUD qui a financé cet outil de travail à la pointe de la technologie. Ce nouveau service facilitera davantage les démarches de formalisation des entreprises dans notre pays. En effet, au-delà des services de conseils et de formalisation, c’est aussi un nouveau brin de contact que l’APIP met à la disposition de ses usagers’’, a salué le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements Privés.

A cet égard, explique Namory Camara, il est important de rappeler que cette nouvelle approche d’une administration publique de proximité à travers un bureau ambulant constitue une première en Guinée mais aussi dans la sous-région.

Eloi Kouadio 4, Directeur pays PNUD, a indiqué que ce prototype de véhicule fourni est une véritable innovation porteuse de leviers de changement transformationnel pour le secteur privé informel.

‘’ Vous conviendrez avec moi que l’approche est toute innovante en matière de renforcement des structures de l’administration publique. Je suis donc persuadé que cette campagne de formalisation 2020 marquera durablement les partenaires techniques et financiers qui œuvrent pour le développement d’une Guinée compétitive’’, a lancé le Directeur pays PNUD, avant d’inviter les partenaires techniques et financiers à emboiter le pas de son institution pour aider cette agence de promotion des investissements privés en Guinée.

‘’ Je voudrais inviter les partenaires techniques et financiers à soutenir cette initiative à doter l’APIP d’au moins huit autres engins basés sur ce prototype modèle basé sur ce modèle pour soutenir le secteur privé dans les régions administratives du pays. Le PNUD reste ouvert et disposé à renforcer la collaboration avec nos partenaires au développement pour contribuer au renforcement des capacités de l’Administration publique et d’impulser ainsi le développement du secteur privé local’’, a souligné Eloi Kouadio 4.

Pour Mamadou Alpha Sow, Directeur Général de la Société Bilaré Groupe service, spécialisé dans l’énergie solaire en Guinée, l’APIP offre aussi plusieurs opportunités à ses partenaires.

‘’ Nous existons parce que pour nous l’APIP a existé (…), grâce à l’appui, à la formation et aux mises en relation dont nous avons bénéficiées au nom de l’APIP. En plus d’être notre partenaire technique, l’APIP nous offre aussi des opportunités de formation dans lesquelles nous en tirons profit. Elle contribue également à la mise en relation des jeunes entrepreneurs et les investisseurs’’, s’est réjoui ce jeune entrepreneur.

Avant la coupure du cordon inaugural de ce bureau mobile, Gabriel Curtis, le Ministre de la promotion des Investissements a salué les efforts du Directeur Général de l’APIP et son équipe pour le déploiement de cet outil innovant. Pour le Ministre Curtis, cet engin marque un nouvel élan dans l’administration guinéenne pour que les services soient plus proches des citoyens.

‘’Le Gouvernement guinéen est résolument engagé dans une dynamique de croissance économique à fort impact dans le développement du secteur privé en faveur du PNDES porté par le chef de l’Etat et piloté par le Premier Ministre. C’est dans cette vision que mon département s’inscrit’’, a indiqué le ministre Curtis.

En conclusion le chef de ce département chargé de la promotion des investissements a rappelé que la mobilité des services garantira une meilleure mise en œuvre des projets. Par ailleurs la mobilité des services garantira une approche directe du secteur informel qui constitue 80% des entrepreneurs.

Aux dires de Gabriel Curtis, l’APIP mobile sera un atout important dans l’écosystème entrepreneurial en Guinée. C’est un outil de proximité qui contribuera à renforcer le climat des affaires et améliorer l’environnement économique à travers la mise en relation des acteurs principaux, Etat, investisseurs, institutions financières.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13