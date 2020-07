Conakry : les attaques à main armée se multiplient malgré le "couvre-feu"…

CONAKRY-Les attaques à main armée se multiplient à Conakry malgré l’instauration du couvre-feu, à cause de la présence de l’épidémie de Coronavirus dans le pays. Certaines de ces attaques virent au drame, comme les deux qui ont lieu la semaine dernière à Hamdallaye et à Bambéto.

Trois attaques à mains armées quasi-simultanées ont été signalées ces dernières 72heures au quartier Entag, situé dans la commune de Matoto. La dernière en date s’est déroulée dans la nuit du vendredi à ce samedi 18 juillet 2020, à Entag FASSA.

Plus de quinze (15) bandits lourdement armés ont attaqué la famille de monsieur Herba Dramé, domicilié au quartier Enta FASSA, aux environs de 2h du matin. Les assaillants ont blessé le père de famille et frappé sa femme enceinte de 8 mois avant de prendre l’argent et autres biens matériels, témoigne la victime, sous le choc.

« C’est aux environs de 2H et 3h du matin que j’ai entendu du bruit, ma femme a ouvert la porte, elle m’a dit, il y a des bandits qui sont là et ils sont lourdement armés. J’ai pris mon téléphone pour appeler une de mes connaissances. Entretemps ils ont défoncé la porte au bout de 30 secondes. C’est ainsi qu’ils m’ont tabassé avec leurs armes. Ma femme qui est en grossesse avancée de 8 mois et deux semaines, ils l’ont tabassée aussi. Ils m’ont demandé où se trouve l’argent, je leur ai montré l’argent qui était dans une valise. Ils l’ont ouvert et ont pris une forte somme d’argent. » explique la victime, Herba Dramé.

En plus, « j’avais un iPad 8 dernière marque, un iphone12, un Huawei 30 pro, un Samsung et 6 petits téléphones qu’ils ont emportés. Ils ont aussi fouillé toutes les 12 chambres de ma maison, et ont pris tous les objets de valeurs qu’ils ont trouvé. Mais Dieu merci comme je suis vivant et il n’y a pas eu cas de morts », soupire Herba Dramé.

Face à cette recrudescence du banditisme dans la capitale, ce citoyen interpelle les autorités afin qu’elles prennent leur responsabilité pour éradiquer le phénomène et protéger les citoyens.

« Les autorités doivent prendre des dispositions, pas seulement pour moi mais pour tout le monde. Aujourd’hui qui je suis victime, demain ça peut être une autre. Je n’ai pas un membre dans la sécurité, mais si eux sont en sécurité, ils doivent savoir qu’il y a d’autres citoyens qui ne le sont pas. C’est seul Dieu qui m’a aidé sinon je ne serai pas là en train de parler. C’est pourquoi les services de sécurité doivent faire leur travail pour protéger les populations » lance Herba Dramé.

Cette attaque a été précédée par deux autres dans ce quartier. Elles ont eu lieu respectivement lieu les 16 et 17 juillet. Là également, des bandits ont vidé deux boutiques de leurs contenus avant de disparaitre dans la nature, alors que deux personnes ont été assassinées par des inconnus armées dans la commune de Ratoma, la semaine dernière. Une situation qui devrait interpeller les autorités.

Siddy Koundara Diallo

Pour Afriguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28