Chérif Abadallah à Alpha Condé : "Les actes d'intimidation et la prétention à un troisième mandat ne marcheront pas"

Monsieur Alpha Condé, depuis le lancement du processus pour l’organisation de la présidentielle de 2020, votre pouvoir s’est caractérisé par des actes d’intimidation et de terreur.

En témoignent les arrestations arbitraires de « Foninké mangué », d’Ismaël Condé et de tant d’autres susceptibles de gêner votre destin de briguer un 3ème mandat.

Que dire du climat de terreur que vous êtes en train d’instaurer en Guinée ? comment expliquer autrement l'assassinat de deux jeunes commerçants (un pharmacien à Concasseur et un boutiquier non loin de la gare de Bambeto dans la commune de Ratoma) il y a quelques jours sur leur lieu de travail?

À cela s'ajoutent les multiples attaques que subissent les commerçants à chaque approche d'une manifestation ou une élection.

À titre d’illustration :

-Dans la nuit du jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2020 ce sont les boutiques de Yagouba Diallo et Mamadou Aliou Diallo qui ont été été attaquées à Enta nord dans la commune de Matoto. De l'argent, de la marchandise et autres objets de valeur comme des ordinateurs ont été emportés.

-La même nuit, une station service a également été attaquée à Gbessia sur la transversale 2 dans la commune de Matoto. Plus de 50 millions de francs guinéens ont été pris par les assaillants.

-Plusieurs autres commerçants ont été victimes d'attaques au marché de Matoto ces derniers jours.

-À la veille du double scrutin législatif et référendaire, des boutiques et magasins ont été incendiés dans plusieurs marchés du pays.

-Depuis 2010, plus de 2000 opérateurs économiques ont été victimes de pillages de leur commerce sans être indemnisés.

Monsieur Alpha Condé, en Afrique, l’âge rime avec la sagesse. La sagesse qui devait accompagner votre âge doit vous inspirer afin que vous n’aspiriez plus à un 3ème mandat. Qu’avez-vous fait pour la Guinée pendant les 10 ans de vos deux mandats ?

Vous n’avez été qu’une calamité pour la Guinée. Signe du déclin, même votre fief (Kankan, Siguiri..) a compris que vous n’êtes plus pour eux l’homme de la situation. À ce que je sache, quand le malheur veut arriver à une personne, elle devient têtue et insensible à tout bon sens. C’est le cas pour vous.

Cher professeur Alpha Condé, avec votre âge, vous avez droit à la retraite méritée ou non. Vous ne vous rendez pas compte que même votre mémoire vous trahit. Pour exemple, dans votre discours du 5 Juillet, vous avez parlé des CRD (commune rurale de développement), alors que c’est vous qui avez promulgué le nouveau code des collectivités. Comment pouvez-vous instituer le port de masque en famille ?

Face à votre entêtement à briguer un 3ème mandat et à plonger le pays dans une crise interminable, nous invitons tout le peuple de Guinée à se mobiliser massivement lors des manifestations appelées par le front national pour la défense de la constitution (FNDC), pour qu’il n y ait jamais un troisième mandat au profit de Monsieur Alpha Condé qui a montré ses limites dans la gestion du pays. Nous invitons la jeunesse de Guinée à prendre son destin en main, en étant à l’avant-garde de la marche du 20 juillet prochain.

Alpha Condé, le peuple guinéen te prie de quitter le pouvoir pendant qu’il est encore temps.

Le départ d'Alpha Condé est la seule alternative pour une Guinée unie et prospère. Et les actes d'intimidation pour un troisième mandat ne marcheront pas. Ensemble unis et solidaire, nous vaincrons.

Le 18 juillet 2020

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA)