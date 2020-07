Réouverture des frontières aériennes : des mesures drastiques prises à l’aéroport…

CONAKRY-Les frontières aériennes ont rouvert ce vendredi 17 juillet en Guinée. C’est par là qu’est rentré en mars dernier le premier cas importé de Coronavirus, l’épidémie qui frappe actuellement la Guinée. Pour éviter de nouveaux cas importés, les autorités de l’aéroport ont pris des dispositions drastiques.

Tous les voyageurs entrants et sortants doivent se soumettre à des mesures sanitaires strictes, a-t-on constaté lors d’une visite guidée effectuée ce jeudi 16 juillet 2020 à l’aéroport international Gbéssia de Conakry. Un protocole de contrôle sanitaire a été soumis à toutes les compagnies aériennes.

Ledit protocole que nous avons consulté indique que tout voyageur quittant l’aéroport international de Conakry Gbéssia doit faire le test PCR à la COVID-19 au maximum sept (7) jours avant la date prévue du voyage et recevoir un certificat de négativité délivré par les autorités compétentes.

Les voyageurs ne disposant pas de test de négativité ne seront pas acceptés dans l’enceinte de l’aéroport. Ils seront soumis à un contrôle systématique depuis le parking automobile jusqu’à l’embarquement avec le strict respect des mesures des barrières sanitaires.

Le port des masques est obligatoire pour les voyageurs pendant tout le trajet. Chaque voyageur doit disposer d’au moins trois (3) masques pendant le voyage. Le déparquement sera séquencé par la compagnie, 60 passagers à la fois, en débutant par la classe Business jusqu’à l’arrière de la cabine, tout en respectant la distanciation sociale d’un mètre qui est balisée au sol.

Les voyageurs rempliront un formulaire de déclaration de santé dans l’avion. Ils devront également présenter un certificat de négativité avec une validité de moins de sept (7) jours. Les passagers seront soumis à un contrôle systématique depuis la descente de l’avion jusqu’au parking automobile. Ce n’est pas tout. Les voyageurs seront soumis à une prise de la température et au contrôle de routine.

Le test de diagnostic standard (PCR) sera réalisé à l’arrivée si le voyageur présente des signes évocateurs de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, éternuements, mauvais état général…). Il sera aussitôt confiné dans un réceptif hôtelier jusqu’à la disponibilité du résultat du test. En cas de positivité, il sera pris immédiatement en charge dans un centre de traitement dédié. Une attestation sera délivrée à la fin du suivi.

Dispositifs pour le suivi communautaire des contacts voyageurs…

A l’entrée du territoire guinéen, tout voyageur déclaré négatif sera suivi comme contact voyageur pour une période de 14 jours. Le contact voyageur recevra une carte contenant son numéro d’identification et des informations clés sur le processus de son suivi communautaire.

Le contact voyageur devra s’auto-confiner à domicile pendant 14 jours. Les agents de suivis du district sanitaire de rattachement assureront un suivi journalier (matin et soir) du contact voyageur par téléphone ou à travers des visites à domicile.

Les contacts voyageurs pratiqueront l’auto-surveillance et signaleront tout signe et symptômes à l’équipe de suivi des contacts. Si le contact voyageur développe des symptômes, il doit s’isoler au niveau communautaire et suivre les orientations de l’équipe de suivi du district ou de l’équipe de surveillance 115.

Ces dispositions rassurent le ministre des Transports. « Nous avons fait le constat que tout le plan de la relance de l’aéroport a été pris en considération par la SOGEAC sous le contrôle de l’autorité guinéenne de l’avion civile. Nous estimons qu’en ces conditions-là, les vols peuvent bien reprendre en tenant compte de la sécurité sanitaire des passagers aussi bien à l’embarquement qu’au débarquement », indique le ministre des transports Aboubacar Sylla.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023