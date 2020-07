Joe Biden réunit des millions de plus que Trump

En quelques mois seulement, le candidat présidentiel américain Joe Biden et ses alliés ont réuni 282 millions de dollars supplémentaires (247 millions d’euros) pour sa campagne électorale. C’est la première fois que le démocrate reçoit plus de dons en un trimestre que son rival, l’actuel président du parti républicain Donald Trump.

Biden doit cette victoire à de riches donateurs. Ensemble, ils ont octroyé 53 millions de dollars de dons. Ce groupe comprend des personnalités de premier plan telles que le directeur Steven Spielberg, l’investisseur George Soros et James Murdoch, le fils de l’influent magnat des médias Rupert Murdoch (qui possède la chaîne d’information Fox News).

Une longueur d’avance pour Trump

Trump récolte également des centaines de millions pour sa campagne. D’avril à juin, il a réuni 266 millions de dollars (233 millions d’euros). Après sa victoire électorale en 2016, Trump avait déjà commencé à préparer l’élection de cette année, qui aura lieu en novembre. Cela lui a donné une longueur d’avance, car les démocrates devaient encore décider entre eux de qui pourrait défier Trump aux élections.

L’opération de réélection de M. Trump a permis de récolter un total de quelque 947 millions de dollars (832 millions d’euros) au cours des deux dernières années, soit des centaines de millions de plus que Biden et ses alliés. Il n’y a pas que les candidats qui demandent des dons pour faire campagne. Le Lincoln Project et l’American Bridge 21st Century, connus pour avoir mis en lumière le Trump, ont également reçu des millions de dollars de dons au cours du deuxième trimestre.