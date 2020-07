Fermeture prolongée des lieux de culte: La position tranchante de l’Eglise de Guinée…

CONAKRY-Les lieux de culte resteront encore fermés pendant au moins un mois à Conakry et dans certaines villes du pays, en raison de la présence de l’épidémie de Coronavirus. Alpha Condé qui s’est adressé à la Nation n’a pas décidé de les rouvrir. Si certains fidèles croyants ont exprimé leur déception, ce n’est pas le cas chez certains responsables de l’Eglise.

Joint au téléphone par un journaliste d’Africaguinee.com, l’évêque docteur Joseph Doré, président de l’Alliance des Eglises et Missions Evangéliques de Guinée a déclaré que cette question de réouverture des lieux de procession n’élude pas du tout la pratique des religions.

‘’ Le fait que nos lieux de cultes soient fermés ne coupe pas notre relation avec Dieu ce ne sont pas non plus les canaux de prières qui ont été fermés. Dieu entend nos prières même dans nos chambres fermées. Que cela prenne le temps qu’il faut vraiment pour éviter le pire dans nos lieux de prières. Certes les gens vont à la mosquée et dans les églises mais cela ne les empêchent pas de faire assez de mauvaises choses’’, a tranché le président de l’Alliance des Eglises et Missions Evangéliques de Guinée

L’évêque docteur Joseph Doré, souligne que le président de la république est entouré de conseillers dans tous les domaines, surtout dans celui du COVID-19. Selon lui, toute disposition prise pour éviter la propagation de la maladie est importante.

‘’ Le chef de l’Etat est aussi au courant de ce qui se passe sur le plan national et international. A la lumière de tout ça il a fait des annonces. S’il faut préserver une seule vie humaine, si la sécurité d’une seule vie humaine nécessite que les lieux de cultes restent fermés, je suis d’accord avec lui’’ a expliqué le religieux, avant de démontrer qu’il est possible de faire sa prière à travers certains canaux dont les réseaux sociaux.

‘’De notre côté, nous accueillons plus de personnes pour la prière à travers les réseaux sociaux que lorsque nous sommes dans les églises en train de prêcher. En un seul click, nous atteignons plus d’une dizaine de milliers de personnes. Tous les dimanches et mercredi nous officions ainsi. Les gens se connectent en grand nombre pour qu’on prie ensemble’’ nous a confié l’évêque docteur Joseph Doré, président de l’Alliance des Eglises et Missions Evangéliques de Guinée.

