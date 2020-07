Guinée: partagé entre "regret" et "amertume", Alpha Condé interpelle les imams…

CONAKRY-Alpha Condé, le président guinéen a livré un message aux imams du pays. Alors que les mosquées restent toujours fermées à Conakry ainsi que dans plusieurs localités du pays, le Chef de l’Etat a interpelé mercredi soir, lors de son adresse à la Nation, les leaders religieux afin qu’ils s’impliquent davantage dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

« Je m’adresse d’abord aux imams. Cette année, aucun pays musulman n’a pu effectuer le pèlerinage. A vous tous, je dois rappeler que même pendant la crise d’Ebola, Air France, Royal Air Maroc et Bruxelles Airlines avaient maintenu leur vol. Avec cette maladie, toutes les compagnies aériennes ont arrêté leur vol commercial. Nous devons donc prendre cette maladie très au sérieux. Nous devons absolument continuer de garder le cap. Notre stratégie fonctionne, nous devons nous y tenir rigoureusement », a martelé le président de la République.



Alpha Condé déplore l’indiscipline de certains citoyens qui foulent au sol les règles édictées par les autorités sanitaires. En effet, depuis un certains temps, le port de masques n’est plus respectés dans les lieux publics alors que les déplacements de Conakry vers les villes de l’intérieur du pays, ont repris de plus belle. Partagé entre regret et amertume, le Chef prévient que ces pratiques favorisent l’apparition de nouveaux cas dans certaines villes du pays jusque-là épargnées

« Malgré les appels à la discipline et au respect rigoureux des règles édictées par les autorités sanitaires, je constate avec regret et amertume, le relâchement par endroits des mesures barrières et notamment le non-respect du port du masque en public, la violation des dispositions visant à limiter les rassemblements de personnes ainsi que les déplacements intempestifs de Conakry vers l’Intérieur du pays. Ces pratiques non citoyennes ont eu pour conséquence l’apparition de nouveaux cas dans certaines villes de notre pays jusque-là épargnées », regrette Alpha Condé.

