Covid-19 en Guinée: les tests de dépistage seront bientôt... "payants"

CONAKRY-Pour savoir si vous êtes porteurs ou non du nouveau coronavirus, vous devriez bientôt être obligés de toucher votre porte-monnaie. Et pour cause:

Le Gouvernement guinéen envisage de lancer bientôt un système de paiement pour les tests de dépistage du Covid-19.

Pourquoi le lancement d’un tel système ?

Interrogé ce jeudi 16 juillet 2020, Aboubacar Sylla le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions.

« Ce sont des dispositions que l’ANSS (agence nationale de sécurité sanitaire, ndlr) va mettre en place parce qu’on s’achemine vers une forme de privatisation des dépistages. On veut progressivement donner la possibilité à des laboratoires qui vont être agréés à Conakry de faire eux-mêmes les tests. Evidement ça sera sous le contrôle de l’ANS, pour faire en sorte que le dépistage se systématise, qu’il y ait le maximum de capacités de dépistages dans le pays. Cela n’est possible que si on met en contribution des laboratoires privés. Evidement cela se fera de façon payante pour ce qui concerne ces laboratoires. C’est un dispositif qu’on est en train de mettre en place qui n’est pas tout à fait opérationnel mais qui doit l’être dans les jours à venir », a déclaré le porte-parole du gouvernement.