Ouverture des frontières: Une annonce d’Alpha Condé attendue ce soir…

CONAKRY-Alors que l’état d’urgence sanitaire prend fin aujourd’hui, le président Alpha Condé devrait prendre la parole à nouveau. Ce mercredi 15 juillet 2020, le chef de l’Etat va sans doute donner de nouvelles orientations et annoncer de nouvelles mesures pour la lutte contre l’épidémie de Covid-19 alors que le pays est entré dans la phase 2 de la riposte.

Dans son adresse, le dirigeant guinéen est attendu sur plusieurs sujets parmi lesquels, il y a celui lié à la réouverture des frontières aériennes. Le 2 juillet dernier Alpha Condé a instruit son Ministre en charge des Transports à établir un protocole et un calendrier de reprise des vols commerciaux. Selon nos informations ce travail a été fait et les propositions ont été transmises au gouvernement pour validation.

« Le ministère des transports a demandé aux services aéroportuaires de proposer un protocole de réouverture des frontières. Ils ont fait les propositions avec toutes les modalités de la reprise des vols internationaux à destination de Conakry. Le cabinet du ministre a reçu ces propositions avant de les soumettre au gouvernement pour validation. Le chef de l’Etat dans sa communication devrait se prononcer sur ça », a confié une source proche du ministère des transports.

D’ores et déjà on sent le déclic quant à l’ouverture imminente des frontières aérienne. « Une autorisation a été faite concernant le vol Turkish Airlines. Cela signifie que c’est le déclic », précise notre source. Tout porte à croire que le Chef de l’Etat qui a déjà fixé les règles de la reprise des vols commerciaux, pourrait annoncer ce soir la réouverture des frontières aériennes.

