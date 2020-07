Conakry : Qui a profané la tombe de Sékou Touré ?

CONAKRY-Qui a profané la tombe de feu Ahmed Sékou Touré ? Alors que l’opinion s’interroge sur le mobile de cet acte, nous venons d’apprendre que l’auteur présumé de cette profanation est un gendarme. Pour le moment son identité n’a pas été révélée.

Arrêté par les populations du quartier Camayenne, le présumé auteur de l'acte le plus commenté du moment a lâché quelques mots, déclarant que son acte “est très profond et qu'il ne peut pas tout expliquer ”. L'individu a été transféré au niveau de la drection centrale de la police judiciaire pour pousser les enquêtes.

Joint ce mercredi 15 juillet par un journaliste d'Africaguinee.com, le Directeur de la DPJ (direction centrale de la police judiciaire) n'a pas voulu s’étendre sur le sujet.

“Pour le moment les enquêtes sont en cours. On ne peut pas vous en dire plus, c'est la procédure qui nous le recommande” a déclaré le Commissaire Aboubacar Fabou Camara.

Au niveau du PDG-RDA, parti de l'ancien président qui dirigea la Guinée jusqu'à son décès en 1984, les responsables restent attentifs et attendent une action concrète de la part de l'État sur cette affaire.

“Nous disons d'abord que c'est un acte gravissime, immoral, apatride. On ne peut même pas trouver de qualificatifs plus fort pour parler de cet acte de profanation sur la tombe du président Ahmed Sékou Touré et nos héros”, a réagi le député du PDG-RDA, Oyé Béavogui qui regrette le laxisme de l'État dans la sécurisation du mausolée de celui qui a présidé les destinées de la Guinée durant 26 ans.

“Depuis le décès du président Ahmed Sékou Touré en mars 1984, la garde du mausolée a été abandonnée à la charge de la famille, du parti et de quelques mécènes qui le font de façon volontiers. Mais l'État s'est désengagé depuis 84”, regrette l'actuel secrétaire général du PDG-RDA.

“Aujourd'hui nous attendons à ce que lumière soit faite. A l'issue de ça nous pourrions nous prononcer. Nous allons observer la journée d'aujourd'hui. S’il n’y a pas de réaction de la part de nos autorités, le PDG fera une déclaration pour informer l'opinion nationale et internationale de ce qui s'est passé pour que les auteurs et leurs complices soient arrêtés. Parce que c'est un acte qui a été planifié, organisé et exécuté ” avertit M. Oyé Béavogui.

Pour madame Aminata Touré, maire de Kaloum et fille aînée du président Ahmed Sékou, la Tombe de l'ex président n'est pas qu'une simple question de personne. Il s'agit selon elle, de la nation.

« Le mausolée c'est le patrimoine national. Il s'agit là de grands conquérants: les Alpha Yaya Diallo, Samory Touré, Hadja Mafori Bangoura, Mbalia Camara, Saifoulaye Diallo et Ahmed Sékou Touré. C'est donc un patrimoine national, c'est la mémoire collective qui a été touchée. Ce que nous demandons, c'est la sécurisation du mausolée comme ça se fait partout dans le monde” a souhaité Mme Aminata Touré.

Affaire à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28