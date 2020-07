SMD/NORDGOLD assiste les écoles de concession et les sinistrés des villages de Mankadjan et Solabe

La Société Minière de Dinguiraye SMD, filiale du groupe NORDGOLD en Guinée, un des acteurs miniers du pays, fidèle à sa vocation, contribue de manière considérable à l’amélioration des conditions de vie des communautés environnantes.

Pour illustrer sa solidarité en cette période de crise sanitaire et de réouverture des classes, d’importants lots de kits sanitaires viennent d’être remis aux autorités scolaires de Siguirini, Maléah, Banora, Diatyferè, Dinguiraye et Siguiri. Il s’agit de 1000 Kits sanitaires, 250 thermo flash, 25000 masques et 1500 bidons d’eau de Javel d’une valeur de 50.000$soit de 482.543.000 GNF pour la réouverture des classes dans un esprit de prévention contre la pandémie de la COVID-19 dans les établissements scolaires relevant de sa concession minière.

Il faut rappeler que la SMD et son groupe NORDGOLD ne sont pas à leur première contribution dans cette lutte contre la pandémie de COVID-19. Ils ont déjà contribué à hauteur de $215,000 soit 1.939.930.073 GNF dont 300 millions GNF pour assister l’ANSS dans la lutte, 1.405.930.073 GNF pour la construction et l’équipement d’un centre de dépistage, d’isolement et de prise en charge médicale contre covid19 sur le site de Léro, l’achat de kits de tests et des masques, la fourniture de kits sanitaires aux employés et à leurs familles et 174.000.000 GNFpour la fourniture de kits sanitaires aux communes rurales, districts et villages relevant de sa concession.

Par ailleurs, suite à une catastrophe naturelle (deux incendies qui ont fait des dégâts matériels considérables dont 41 cases et 08 greniers partis en fumée dans le village de Mankadjan et 44 autres dans le village de Solabé), dans la Sous-préfecture de Siguirini, la SMD/NORDGOLD a apporté une assistance aux populations sinistrées par la fourniture de denrées alimentaires de 100 sacs de riz et 100 bidons d’huile pour un coût de $5.336,78.

Cette cérémonie a connu la présence des autorités administratives de Siguirini dans les villages de Mankadjan et Solabé.

Les autorités ont à tour de rôle remercié la SMD et son service des relations communautaires pour ce geste combien de fois magnanime et réconfortant.

Quant aux bénéficiaires, ils ont remercié la SMD et le Groupe NORDGOLD qui font preuve de responsabilité en soutenant constamment les communautés dans leur souffrance. Ils ont réitéré leur soutien indéfectible à la Société et à ses actions de développement communautaire.

SERVICE COMMUNICATION EXTERNE SMD