Insécurité : un nouveau cas d’assassinat à Conakry…

CONAKRY- L’insécurité resurgit à Conakry ! En moins de 24 heures, deux cas d’assassinats ont été enregistrés dans la capitale guinéenne. Les deux ont eu lieu la nuit sur le tronçon Bambéto Hamdallaye. Après Boubacar Diallo, jeune étudiant abattu dans une pharmacie, Alhassane Diallo a été tué dans sa boutique à Bambéto dans la nuit de samedi à dimanche 12 juillet 2020.

Ce jeune commerçant a été assassiné dans la soirée du samedi 11 juillet 2020, à Bambéto, commune de Ratoma. Alhassane Diallo a été froidement tué aux environs de 21h dans sa boutique sise à la gare routière internationale général Lansana Conté de Bambéto.

La victime originaire de Pita Gongorè a été retrouvée morte dans sa boutique située dans la gare routière de Bambéto, nous a confirmés un de ses proches.

“L'acte s'est passé hier aux environs de 21h. Moi c'est à 1h qu'on m'a appelé pour m'informer la triste nouvelle. Alhassane Diallo était comme un frère pour moi, je me suis aussitôt déplacé pour venir constater les faits en compagnie de la famille. À mon arrivée j'ai trouvé que les policiers sont arrivés sur les lieux pour diagnostiquer le corps. Après on l'a pris pour l'envoyer à la morgue de l'hôpital d'Ignace Deen. Et depuis ce matin nous sommes à l'écoute des agents de la police qui continuent de mener les enquêtes ” a expliqué Mohamed Alpha Bah, proche de la victime.

Selon lui, les enquêtes n'ont pas révélé tous les détails sur l'assassinat du jeune commerçant. Toujours est il qu'il a été tué par coup de poignard confirme notre interlocuteur.

Cet autre cas de meurtre vient s'ajouter à celui d'un jeune étudiant en pharmacie tué également par des inconnus armés, dans la commune de Ratoma dans la nuit du vendredi à samedi.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

