Lutte contre le Covid-19 : RUSAL offre plusieurs équipements médicaux à la Guinée

Dans le cadre de son appui à la lutte contre la pandémie du coronavirus, la compagnie minière RUSAL a fait un important don d’équipements médicaux à la Guinée. Ces équipements ont été acheminés à Conakry par une cargaison humanitaire qui est arrivée ce vendredi, 10 juin 2020, dans la capitale guinéenne. La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu à l’aéroport international de Conakry-Gbessia, a constaté un journaliste que Guineematin.com qui était sur place.

Cette cérémonie a mobilisé de nombreuses personnalités. Il s’agit entre autres, de Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles ; Mamady Touré, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Etranger ; Dr Sakoba Keïta, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire; Vadim Razumovskiy, ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et en Sierra Leone ;Alexandre Bregadzé, chef de la représentation de RUSAL en Guinée.

Dans son discours de circonstance, Vadim Razumovskiy, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et en Sierra Leone, a commencé par saluer la qualité des relations qui existent entre son pays et la Guinée. Des relations grâce auxquelles, dit-il, ce don a été rendu possible. « Notre coopération avec la Guinée se développe dans des domaines différents. Mais dans cette période cruciale et dramatique de la pandémie, ces dons médicaux revêtent une importance particulière. Des experts, des spécialistes russes, travaillent en ce moment pour aider le peuple guinéen à contrecarrer ce fléau. Et l’arrivée de cette cargaison pourra contribuer à vaincre la pandémie », espère le diplomate russe, qui a chaleureusement remercié RUSAL.

De son côté, Alexandre Bregadzé, chef de la représentation de RUSAL en Guinée, a exprimé sa reconnaissance au diplomate russe en poste à Conakry pour ses efforts dans la facilitation de l’arrivée de l’avion ayant servi à acheminer ces équipements médicaux à Conakry. Selon lui, ce don de RUSAL vient s’ajouter aux nombreux efforts déjà consentis par la compagnie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée. « Je tiens à vous rappeler que la compagnie RUSAL, en étroite collaboration avec l’ANSS, participe depuis le premier jour, pleinement et directement au programme national de riposte contre la Covid-19 sur le territoire de la Guinée.

Comme l’a fait remarquer le président de la Guinée, Professeur Alpha Condé, dans son dernier discours adressé à la nation, il existe neuf sites de prise en charge pour le traitement des patients atteints de Covid-19. Deux centres sur ces neuf centres de santé, sous l’égide de l’ANSS, sont pris intégralement en charge par la compagnie RUSAL du point de vue financier, technique et administratif. Il s’agit de notre centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS) ainsi que du nouveau centre de santé multifonctions pour le traitement de maladies infectieuses à Fria », a-t-il souligné.

En recevant ce don, Dr Sakoba Keïta, le directeur général de l’agence nationale de

sécurité sanitaire, a exprimé la joie et la satisfaction de l’ANSS. « Ces équipements et ces médicaments que nous venons de recevoir, vont contribuer à renforcer nos capacités afin que nos centres de traitement et nos équipes de première ligne, puissent avoir tout le renfort nécessaire pour pouvoir contrôler très rapidement cette pandémie dans notre pays ».

Au nom du gouvernement guinéen, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger a remercié la société RUSAL pour son implication dans la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Mamadi Touré a rassuré quant à l’utilisation judicieuse de ces équipements.

« Je voudrais, au nom du président de la République, le Professeur Alpha Condé, du gouvernement et tout le peuple de Guinée, remercier très sincèrement RUSAL pour cet autre don qu’elle vient de faire à la Guinée dans le cadre de la riposte contre cette épidémie. C’est un geste qui vient encore renforcer davantage ou confirmer les relations très solides qui existent entre la République de Guinée et la Fédération de Russie, qui à travers RUSAL, vient de nous accorder des équipements médicaux et des médicaments. Donc nous sommes très heureux et nous pensons que ces dons vont contribuer à couper la chaîne de transmission pour qu’on puisse éradiquer définitivement cette épidémie en Guinée et nous espérons dans le monde entier », a dit le chef de la diplomatie guinéenne.

A noter que ce don est composé de matériels techniques, d’intrants de respirateurs, d’équipements de protection individuelle et des médicaments, qui permettront d’assurer la prise en charge des cas de coronavirus dans le pays.