Ismaël Condé passe la nuit en garde à vue : Cellou donne une "consigne"…

CONAKRY-Ismël Condé va passer sa première nuit en garde à vue ! Après plusieurs heures d’auditions au Commissariat Centrale de Matoto, le Vice-Maire de la Commune de Matam a été maintenue en détention provisoire. Cellou Dalein Diallo dénonce une instrumentalisation de l'appareil justiciaire par le président Alpha Condé.

Selon maître Alsény Aissata Diallo, son client Ismael Condé a été entendu dans une affaire de contrat de ramassage d’ordures liant une PME à la commune de Matam dont il est le vice-maire.

« Tout est parti d’un contrat liant une PME chargée du ramassage des ordures et la Commune, un contrat dont il n’est pas signataire. Actuellement il est dans la cellule en détention. Ici, ils disent qu’ils vont entendre d’autres personnes à la commune à commencer par le Maire. Après ils vont déférer le dossier. C’est un prétexte qu’ils ont trouvé pour le priver de sa liberté parce que tout le monde sait pourquoi on l’en veut. Rien ne lui a été remis depuis qu’il est à la Commune de Commune de Matam », a expliqué Me Alseiny Aissata Diallo.

Ismaël Condé a répondu à cette convocation suite à une réquisition du parquet de Mafanko. Cellou Dalein Diallo a dénoncé ce soir une instrumentalisation de la justice par le Président Alpha Condé. L’opposant assimile cette convocation à une sanction infligée au jeune vice maire pour son adhésion à l’UFDG.

« Cette interpellation du Vice-Maire de Matam n’est que la sanction de son adhésion à l’UFDG et une illustration de plus de l’instrumentalisation éhontée de notre justice par Alpha Condé. Mobilisons-nous pour son départ et nous obtiendrons la libération des prisonniers politiques », a dénoncé le président de l’UFDG.

Dossier à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023