Guinée : Cécé Loua a t-il tourné le dos à Sidya au profit d’Alpha Condé ?

NZÉRÉKORÉ- Ça serait une perte énorme pour les opposants au régime d’Alpha Condé, notamment pour l’ancien Premier Ministre Sidya Touré. Cécé Loua, l’ancien maire de Nzérékoré pourrait poser ses valises au RPG Arc-en-ciel. C’est du moins ce qu’a annoncé ce vendredi 10 juillet 2020 par sa famille qui a reçu une délégation du parti au pouvoir.

Alors qu’on s’approche des élections présidentielles prévues au mois d’octobre prochain, le pouvoir d’Alpha Condé multiplie ses démarches pour draguer certaines personnes jugées influentes, notamment en région forestière. C’est le cas à Nzérékoré où des émissaires d’Alpha Condé sont allés rencontrer ce vendredi 10 juillet 2020 la famille de Cécé Gbocé Loua, l’opérateur économique, coordinateur régional de l’UFR en Guinée forestière. Ex maire et membre très influent du FNDC dans la région, Cécé Gbocé Loua a été arrêté à Conakry et conduit à la prison civile de Kankan. Il est accusé d’être derrière les violences qui ont secoué certaines localités de la région forestière en marge du double scrutin du 22 mars dernier.

Depuis-là, une démarche est menée par le parti au pouvoir pour faire adhérer certains prisonniers influents de Nzérékoré au RPG Arc-en-ciel. Selon des indiscrétions, une première délégation avait déjà été à Kankan pour tenter deconvaincre Cécé Gbocé Loua de rejoindre le parti au pouvoir. Chose qui conditionnerait sa libération. Dans la journée de ce vendredi, c’est une délégation conduite par Sékou Souapé qui s’est rendue à Gbouo, village natal de l’opposant pour demander aux parents de l’operateur de rejoindre le parti au pouvoir.

Après moult tractations, des représentants de la famille de Cécé Loua ont annoncé qu’ils donnaient une suite favorable à la requête des émissaires du parti d’Alpha Condé. Selon eux, Cécé Loua militerait désormais dans la grande famille du RPG Arc-en-ciel.

Interrogée par notre correspondant local, l’une des femmes de Cécé Loua n’a pas voulu faire de commentaire sur le sujet.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél. (00224) 628 80 17 45